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Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
О востребованности абхазского лечебно-оздоровительного туризма и его возможностях в эфире радио Sputnik рассказали замминистра туризма Астамур Барциц и... 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T15:49+0300
2022-07-12T15:49+0300
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Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
В Абхазии уникальные условия для развития оздоровительного туризма. О специфике оздоровительного туризма в Абхазии, об экономической выгоде, о бальнеологическом потенциале и показаниях для медицинских процедур слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио
Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
15:49 12.07.2022 (обновлено: 16:18 12.07.2022)
О востребованности абхазского лечебно-оздоровительного туризма и его возможностях в эфире радио Sputnik рассказали замминистра туризма Астамур Барциц и врач-терапевт медицинского отделения пансионата "Литфонд" Ирина Марсакова.
В Абхазии уникальные условия для развития оздоровительного туризма.
О специфике оздоровительного туризма в Абхазии, об экономической выгоде, о бальнеологическом потенциале и показаниях для медицинских процедур слушайте в аудиофайле.