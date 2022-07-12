https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/turbaza-bartsits-i-marsakova-o-lechebno-ozdorovitelnom-turizme-v-abkhazii--1040209752.html

Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии

Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии

О востребованности абхазского лечебно-оздоровительного туризма и его возможностях в эфире радио Sputnik рассказали замминистра туризма Астамур Барциц и... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T15:49+0300

2022-07-12T15:49+0300

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Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии Турбаза: Барциц и Марсакова о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии

В Абхазии уникальные условия для развития оздоровительного туризма. О специфике оздоровительного туризма в Абхазии, об экономической выгоде, о бальнеологическом потенциале и показаниях для медицинских процедур слушайте в аудиофайле.

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