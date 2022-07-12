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Военный эксперт рассказал, как США будут развивать военный блок AUKUS
Военный эксперт рассказал, как США будут развивать военный блок AUKUS
Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что к марту 2023 года страна утвердит с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок в... 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T16:18+0300
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Рожин рассказал о флоте атомных подводных лодок Австралии в рамках военного блока AUKUS
Рожин рассказал о флоте атомных подводных лодок Австралии в рамках военного блока AUKUS
Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что к марту 2023 года страна утвердит с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS. В беседе с радио Sputnik военный обозреватель Борис Рожин прокомментировал это заявление, а также рассказал о блоке AUKUS.По его словам, AUKUS – это военный альянс Британии, США и Австралии, созданный для противодействия Китаю. Альянс нужен США для того, чтобы создавать новую структуру Тихоокеанской безопасности.Он добавил, что в России происходит наращивание сил в cеверо-западном направлении. Формируются новые военные части, размещаются различные ударные носители соразмерно тем угрозам, которые будут возникать, уточнил эксперт.Подробнее слушайте об этом в аудиоматериале.
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Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что к марту 2023 года страна утвердит с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS. В беседе с радио Sputnik военный обозреватель Борис Рожин прокомментировал это заявление, а также рассказал о блоке AUKUS.
По его словам, AUKUS – это военный альянс Британии, США и Австралии, созданный для противодействия Китаю. Альянс нужен США для того, чтобы создавать новую структуру Тихоокеанской безопасности.
"США будет использовать AUKUS на политическом и военном уровне. Одним AUKUS США не ограничатся, будут развиваться другие альянсы, куда американцы хотят вовлечь Японию, Южную Корею, Индию и еще ряд государств. Что касается атомных лодок Австралии, это лодки с ядерными реакторами, пока нет разговоров о том, что там будут размещаться ударные ядерные вооружения, в перспективе это не исключается", – сказал военный обозреватель.
Он добавил, что в России происходит наращивание сил в cеверо-западном направлении. Формируются новые военные части, размещаются различные ударные носители соразмерно тем угрозам, которые будут возникать, уточнил эксперт.
Подробнее слушайте об этом в аудиоматериале
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