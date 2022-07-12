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Военный эксперт рассказал, как США будут развивать военный блок AUKUS

Военный эксперт рассказал, как США будут развивать военный блок AUKUS

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что к марту 2023 года страна утвердит с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок в... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T16:18+0300

2022-07-12T16:18+0300

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Рожин рассказал о флоте атомных подводных лодок Австралии в рамках военного блока AUKUS Рожин рассказал о флоте атомных подводных лодок Австралии в рамках военного блока AUKUS

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что к марту 2023 года страна утвердит с Великобританией и США программу создания флота атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS. В беседе с радио Sputnik военный обозреватель Борис Рожин прокомментировал это заявление, а также рассказал о блоке AUKUS.По его словам, AUKUS – это военный альянс Британии, США и Австралии, созданный для противодействия Китаю. Альянс нужен США для того, чтобы создавать новую структуру Тихоокеанской безопасности.Он добавил, что в России происходит наращивание сил в cеверо-западном направлении. Формируются новые военные части, размещаются различные ударные носители соразмерно тем угрозам, которые будут возникать, уточнил эксперт.Подробнее слушайте об этом в аудиоматериале.

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