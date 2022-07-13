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Абхазия и Башкортостан намерены в 10 раз увеличить товарооборот

Абхазия и Башкортостан намерены в 10 раз увеличить товарооборот

Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания с рабочим визитом находится в Республике Башкортостан. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T20:52+0300

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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Абхазия и Башкортостан намерены в 10 раз увеличить товарооборот, об этом журналистам рассказал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров."Сегодня товарооборот между нашими республики - 14,5 миллиона долларов США. Это, конечно, не тот показатель, на который мы рассчитываем. Потенциал наших республик гораздо больше. Примерно в 10 раз больше в ближайшие годы нам нужно достигнуть", - подчеркнул Назаров.По его словам, сегодня Башкортостан поставляет в Абхазию практически только продукты нефтехимии, однако в регионе развито и сельское хозяйство, и промышленность.Абхазия интересует и как туристическая страна. По словам Назарова, потенциал у республики огромный за счет природы и климата."По инфраструктуре, которая там создается, в ближайшие годы она будет соответствовать уровню, который хотели бы башкиры, и в целом россияне”, - сказал Назаров и добавил, что со своей стороны в Башкортостане также ждут жителей Абхазии.Сегодня многие студенты из Абхазии получают высшее образование в Башкортостане. Но республики намерены расширить сотрудничество и в этом направлении."Сегодня у нас и среднее, и высшее образование представлено на высоком уровне. И поэтому хотели бы дополнительно сотрудничать. С 1994 года у нас есть соглашение с Абхазией, в рамках которого мы работаем. Сейчас просто нужно придать новый импульс этому сотрудничеству", - добавил Назаров.Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла с визитом в Башкортостан во вторник 12 июля. 13 июля глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Абхазии Асланом Бжания. На встрече обсудили вопросы укрепления дружбы и сотрудничества.

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