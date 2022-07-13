https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/abkhaziya-i-bashkortostan-nametili-puti-razvitiya-sotrudnichestva-1040232352.html

Абхазия и Башкортостан наметили пути развития сотрудничества

Абхазия и Башкортостан наметили пути развития сотрудничества

Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла с визитом в Башкортостан, чтобы дать новый импульс развитию двусторонних отношений. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T15:52+0300

2022-07-13T15:52+0300

2022-07-13T17:01+0300

абхазия

башкортостан

сотрудничество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0d/1040231372_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_668a31d5ee3f2db8824db704c94b4ea0.jpg

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. В Уфе состоялось расширенное совещание абхазской делегации с правительством и депутатами Парламента Башкортостана. Совещание провели глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания, сообщает пресс-служба главы государства.Глава региона Радий Хабиров во вступительном слове отметил давние и крепкие связи между народами Башкортостана и Абхазии."Когда в 20-е годы прошлого века в Поволжье был голод, Абхазия помогала нашей молодой республике продовольствием. В годы Великой Отечественной войны в Абхазии лечились наши раненые красноармейцы. В знак благодарности одна из уфимских улиц стала называться Абхазской", – сказал Хабиров.Бжания рассказал о том, что много уроженцев Абхазии обучались в советские годы в вузах Уфы, а уже в новое время, в 2010 году, Сухум и Уфа стали городами-побратимами. По его словам, Абхазия готова активно включиться в российские программы импортозамещения и развития туризма. Этому поспособствует и открытие Сухумского аэропорт, намеченное властями на 2024 год. Кроме того, Абхазия готова предоставить площадку для строительства детского санатория на берегу Черного моря, добавил глава государства,Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил перспективный потенциал внешнеэкономических связей двух республик.Он сообщил, что Башкортостан активно сотрудничает со 128 странами, совокупный внешнеторговый оборот региона в 2021 году превысил 4,5 млрд долларов. При этом на долю Абхазии приходится лишь 14,6 млн долларов.Во ходе совещания спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба и председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев в обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия.Затем состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между Бурзянским и Мелеузовским районами Башкортостана с Гагрским и Очамчырским районами Абхазии. Межмуниципальные договоры призваны активнее развивать внешнеэкономические связи.В завершение рабочей встречи глава Башкортостана Радий Хабиров наградил Президента Абхазии Аслана Бжания орденом Дружбы народов за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между республиками.Бжания подчеркнул высокую значимость сотрудничества с регионами России и пригласил делегацию Башкортостана посетить Абхазию с ответным визитом.

абхазия

башкортостан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, башкортостан, сотрудничество, новости