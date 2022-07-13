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Абхазия и Башкортостан наметили пути развития сотрудничества
Абхазия и Башкортостан наметили пути развития сотрудничества
Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла с визитом в Башкортостан, чтобы дать новый импульс развитию двусторонних отношений. 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T15:52+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. В Уфе состоялось расширенное совещание абхазской делегации с правительством и депутатами Парламента Башкортостана. Совещание провели глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания, сообщает пресс-служба главы государства.Глава региона Радий Хабиров во вступительном слове отметил давние и крепкие связи между народами Башкортостана и Абхазии."Когда в 20-е годы прошлого века в Поволжье был голод, Абхазия помогала нашей молодой республике продовольствием. В годы Великой Отечественной войны в Абхазии лечились наши раненые красноармейцы. В знак благодарности одна из уфимских улиц стала называться Абхазской", – сказал Хабиров.Бжания рассказал о том, что много уроженцев Абхазии обучались в советские годы в вузах Уфы, а уже в новое время, в 2010 году, Сухум и Уфа стали городами-побратимами. По его словам, Абхазия готова активно включиться в российские программы импортозамещения и развития туризма. Этому поспособствует и открытие Сухумского аэропорт, намеченное властями на 2024 год. Кроме того, Абхазия готова предоставить площадку для строительства детского санатория на берегу Черного моря, добавил глава государства,Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил перспективный потенциал внешнеэкономических связей двух республик.Он сообщил, что Башкортостан активно сотрудничает со 128 странами, совокупный внешнеторговый оборот региона в 2021 году превысил 4,5 млрд долларов. При этом на долю Абхазии приходится лишь 14,6 млн долларов.Во ходе совещания спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба и председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев в обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия.Затем состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между Бурзянским и Мелеузовским районами Башкортостана с Гагрским и Очамчырским районами Абхазии. Межмуниципальные договоры призваны активнее развивать внешнеэкономические связи.В завершение рабочей встречи глава Башкортостана Радий Хабиров наградил Президента Абхазии Аслана Бжания орденом Дружбы народов за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между республиками.Бжания подчеркнул высокую значимость сотрудничества с регионами России и пригласил делегацию Башкортостана посетить Абхазию с ответным визитом.
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Абхазия и Башкортостан наметили пути развития сотрудничества
15:52 13.07.2022 (обновлено: 17:01 13.07.2022)
Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла с визитом в Башкортостан, чтобы дать новый импульс развитию двусторонних отношений.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. В Уфе состоялось расширенное совещание абхазской делегации с правительством и депутатами Парламента Башкортостана. Совещание провели глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава региона Радий Хабиров во вступительном слове отметил давние и крепкие связи между народами Башкортостана и Абхазии.
"Когда в 20-е годы прошлого века в Поволжье был голод, Абхазия помогала нашей молодой республике продовольствием. В годы Великой Отечественной войны в Абхазии лечились наши раненые красноармейцы. В знак благодарности одна из уфимских улиц стала называться Абхазской", – сказал Хабиров.
Бжания рассказал о том, что много уроженцев Абхазии обучались в советские годы в вузах Уфы, а уже в новое время, в 2010 году, Сухум и Уфа стали городами-побратимами.
"Сейчас мы синхронизируем законодательные процессы на межгосударственном уровне, чтобы еще больше интенсифицировать внешнеэкономические связи, в том числе с Башкортостаном", - отметил Аслан Бжания.
По его словам, Абхазия готова активно включиться в российские программы импортозамещения и развития туризма. Этому поспособствует и открытие Сухумского аэропорт, намеченное властями на 2024 год. Кроме того, Абхазия готова предоставить площадку для строительства детского санатория на берегу Черного моря, добавил глава государства,
Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил перспективный потенциал внешнеэкономических связей двух республик.
Он сообщил, что Башкортостан активно сотрудничает со 128 странами, совокупный внешнеторговый оборот региона в 2021 году превысил 4,5 млрд долларов. При этом на долю Абхазии приходится лишь 14,6 млн долларов.
"Наша республика готова стать логистическим центром для продвижения товаров из Абхазии в регионы Урала и Поволжья. И в свою очередь экспортировать сельскохозяйственную и промышленную продукцию в Сухум", - заявил Назаров.
Во ходе совещания спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба и председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев в обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия.
Затем состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между Бурзянским и Мелеузовским районами Башкортостана с Гагрским и Очамчырским районами Абхазии. Межмуниципальные договоры призваны активнее развивать внешнеэкономические связи.
В завершение рабочей встречи глава Башкортостана Радий Хабиров наградил Президента Абхазии Аслана Бжания орденом Дружбы народов за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между республиками.
Бжания подчеркнул высокую значимость сотрудничества с регионами России и пригласил делегацию Башкортостана посетить Абхазию с ответным визитом.