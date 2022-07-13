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Бебия о ситуации с агудзерским дендропарком: произошло покушение
Бебия о ситуации с агудзерским дендропарком: произошло покушение
Почему нельзя застраивать дендропарк в Агудзере, и как бороться со строительством на особо охраняемых территориях в эфире радио Sputnik рассказал, академик... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T18:34+0300
2022-07-13T18:34+0300
2022-07-13T18:38+0300
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Бебия разъяснил ситуацию с застройкой в агудзерском дендропарке
Бебия разъяснил ситуацию с застройкой в агудзерском дендропарке
Жители поселка Агудзера в Гулрыпшском районе Абхазии выступили против застройки части старейшего в Абхазии парка, высаженного еще в 1904 году известным абхазским меценатом Николаем Смецким и отнесенного к памятникам культурного наследия. Инициативная группа граждан обратилась к президенту, в парламент и в Генеральную прокуратуру с требованием остановить строительство и сохранить исторический парк.В Сухуме состоялась пресс-конференция, посвященная вопросу дендропарка в Агудзере, где научное сообщество Абхазии рассказало, что планирует предпринять для сохранения научных объектов и памятников культурного наследия.Доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Сергей Бебия в эфире радио разъяснил ситуацию с застройкой парке в Агудзере.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Бебия о ситуации с агудзерским дендропарком: произошло покушение
18:34 13.07.2022 (обновлено: 18:38 13.07.2022)
Почему нельзя застраивать дендропарк в Агудзере, и как бороться со строительством на особо охраняемых территориях в эфире радио Sputnik рассказал, академик Академии наук Абхазии Сергей Бебия.
Жители поселка Агудзера в Гулрыпшском районе Абхазии выступили против застройки части старейшего в Абхазии парка, высаженного еще в 1904 году известным абхазским меценатом Николаем Смецким и отнесенного к памятникам культурного наследия. Инициативная группа граждан обратилась к президенту, в парламент и в Генеральную прокуратуру с требованием остановить строительство и сохранить исторический парк.
В Сухуме состоялась пресс-конференция, посвященная вопросу дендропарка в Агудзере, где научное сообщество Абхазии рассказало, что планирует предпринять для сохранения научных объектов и памятников культурного наследия.
Доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Сергей Бебия в эфире радио разъяснил ситуацию с застройкой парке в Агудзере.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.