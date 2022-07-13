https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/dezinformatsiya-suverenitet-perspektivy-inal-ardzinba-otvetil-na-voprosy-sputnik-1040239881.html

Дезинформация, суверенитет, перспективы: Инал Ардзинба ответил на вопросы Sputnik

Дезинформация, суверенитет, перспективы: Инал Ардзинба ответил на вопросы Sputnik

Министр иностранных дел Инал Ардзинба в интервью Sputnik рассказал о перспективах признания Абхазии в текущей геополитической ситуации, скоро ли граждане... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T20:35+0300

2022-07-13T20:35+0300

2022-07-13T20:46+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

инал ардзинба

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0d/1040238979_0:16:1544:885_1920x0_80_0_0_0d317dd18c94575201e3d1ea1733aea8.jpg

По словам главы МИД, Абхазия ведет диалог с большим количеством государств, с которыми не заключены дипломатические отношения."Это диалог уважительный и серьезный. Мы не хотим принимать поспешных решений, чтобы все было сделано качественно", - сказал он.Ардзинба коснулся темы подписания соглашения с Россией об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства для граждан Абхазии."Работа на финальном этапе, мы ожидаем документ из России, который определит параметры упрощенного получения гражданства – будут обозначены категории граждан Абхазии, которым будет предоставлен доступу к упрощенной процедуре получения гражданства России. Рассчитываем, что финальные документы будут в ближайшее время подготовлены и мы перейдем к подписанию соглашению с МИД РФ", - сказал он.Также Инал Ардзинба рассказал о борьбе с дезинформацией, перспективе признания Абхазии международным сообществом и необходимости подготовки дипломатов для республики. Обо всем подробнее в материале Sputnik.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, инал ардзинба, мид абхазии, видео