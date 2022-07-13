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Дезинформация, суверенитет, перспективы: Инал Ардзинба ответил на вопросы Sputnik
Дезинформация, суверенитет, перспективы: Инал Ардзинба ответил на вопросы Sputnik
Министр иностранных дел Инал Ардзинба в интервью Sputnik рассказал о перспективах признания Абхазии в текущей геополитической ситуации, скоро ли граждане... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T20:35+0300
2022-07-13T20:35+0300
2022-07-13T20:46+0300
в абхазии
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инал ардзинба
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По словам главы МИД, Абхазия ведет диалог с большим количеством государств, с которыми не заключены дипломатические отношения."Это диалог уважительный и серьезный. Мы не хотим принимать поспешных решений, чтобы все было сделано качественно", - сказал он.Ардзинба коснулся темы подписания соглашения с Россией об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства для граждан Абхазии."Работа на финальном этапе, мы ожидаем документ из России, который определит параметры упрощенного получения гражданства – будут обозначены категории граждан Абхазии, которым будет предоставлен доступу к упрощенной процедуре получения гражданства России. Рассчитываем, что финальные документы будут в ближайшее время подготовлены и мы перейдем к подписанию соглашению с МИД РФ", - сказал он.Также Инал Ардзинба рассказал о борьбе с дезинформацией, перспективе признания Абхазии международным сообществом и необходимости подготовки дипломатов для республики. Обо всем подробнее в материале Sputnik.
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Дезинформация, суверенитет, перспективы: Инал Ардзинба ответил на вопросы Sputnik
20:35 13.07.2022 (обновлено: 20:46 13.07.2022)
Министр иностранных дел Инал Ардзинба в интервью Sputnik рассказал о перспективах признания Абхазии в текущей геополитической ситуации, скоро ли граждане Абхазии смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме и нужны ли стране еще специалисты-международники.
По словам главы МИД, Абхазия ведет диалог с большим количеством государств, с которыми не заключены дипломатические отношения.
"Это диалог уважительный и серьезный. Мы не хотим принимать поспешных решений, чтобы все было сделано качественно", - сказал он.
Ардзинба коснулся темы подписания соглашения с Россией об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства для граждан Абхазии.
"Работа на финальном этапе, мы ожидаем документ из России, который определит параметры упрощенного получения гражданства – будут обозначены категории граждан Абхазии, которым будет предоставлен доступу к упрощенной процедуре получения гражданства России. Рассчитываем, что финальные документы будут в ближайшее время подготовлены и мы перейдем к подписанию соглашению с МИД РФ", - сказал он.
Также Инал Ардзинба рассказал о борьбе с дезинформацией, перспективе признания Абхазии международным сообществом и необходимости подготовки дипломатов для республики. Обо всем подробнее в материале Sputnik.