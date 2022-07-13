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Итоги экспедиции в Псху по проекту "Кавказский фронт" подведут в Sputnik

Итоги экспедиции в Псху по проекту "Кавказский фронт" подведут в Sputnik

В четверг, 14 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам экспедиции в высокогорное село Псху в рамках проекта... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T17:26+0300

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Участники экспедиции расскажут о начале съемок документального фильма "14 дней" – об оккупации села Псху во время Великой Отечественной войны, работе с архивными данными, картографии, планируемой реставрации и реконструкции памятников в селе Псху и на высокогорном перевале Пыв.Участники:

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