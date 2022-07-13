Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/itogi-ekspeditsii-v-pskhu-po-proektu-kavkazskiy-front-podvedut-v-sputnik--1040236502.html
Итоги экспедиции в Псху по проекту "Кавказский фронт" подведут в Sputnik
Итоги экспедиции в Псху по проекту "Кавказский фронт" подведут в Sputnik
В четверг, 14 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам экспедиции в высокогорное село Псху в рамках проекта... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T17:26+0300
2022-07-13T17:33+0300
пресс-центр
sputnik
анонсы
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101955/03/1019550386_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_d74caecd0088951bd39cece813a019d2.jpg
Участники экспедиции расскажут о начале съемок документального фильма "14 дней" – об оккупации села Псху во время Великой Отечественной войны, работе с архивными данными, картографии, планируемой реставрации и реконструкции памятников в селе Псху и на высокогорном перевале Пыв.Участники:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101955/03/1019550386_330:0:5685:4016_1920x0_80_0_0_35aecd12b0fd2d9604c50814b871a71a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sputnik, анонсы, великая отечественная война

Итоги экспедиции в Псху по проекту "Кавказский фронт" подведут в Sputnik

17:26 13.07.2022 (обновлено: 17:33 13.07.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукПресс-центр
Пресс-центр - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В четверг, 14 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам экспедиции в высокогорное село Псху в рамках проекта "Кавказский фронт", посвященного битве за Кавказ.
Участники экспедиции расскажут о начале съемок документального фильма "14 дней" – об оккупации села Псху во время Великой Отечественной войны, работе с архивными данными, картографии, планируемой реставрации и реконструкции памятников в селе Псху и на высокогорном перевале Пыв.
Участники:
Дмитрий Статейнов – автор проекта "Кавказский фронт", режиссер документального фильма "14 дней",
Татьяна Шведчикова – антрополог, старший научный сотрудник отдела теории и методики (группа физической антропологии) Институт археологии РАН, кандидат исторических наук,
Мария Соя – представитель Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0