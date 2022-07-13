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КНДР признала независимость ДНР
КНДР признала независимость ДНР
Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, президент Владимир Путин подписал соответствующие указы после внеочередного заседания Совбеза, в документах... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T17:10+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР, и назвал это "еще одной победой" дипломатии республики."Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", –написал Пушилин в Telegram-канале.Он добавил, что это решение "станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики", а партнерство увеличит географию торговли для предприятий."Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", – отметил Пушилин, выразив надежду на активное и плодотворное сотрудничество.Позднее Пушилин сообщил журналистам, что на данном этапе выстраивается дипломатическое взаимодействие между ДНР и КНДР. Информацию о признании также подтвердили в посольстве КНДР в Москве.
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в мире, кндр, днр, новости
КНДР признала независимость ДНР
17:10 13.07.2022 (обновлено: 17:24 13.07.2022)
Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, президент Владимир Путин подписал соответствующие указы после внеочередного заседания Совбеза, в документах он поручил обеспечить поддержание мира в республиках при помощи российских вооруженных сил.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР, и назвал это "еще одной победой" дипломатии республики.
"Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", –написал Пушилин в Telegram-канале
.
Он добавил, что это решение "станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики", а партнерство увеличит географию торговли для предприятий.
"Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", – отметил Пушилин, выразив надежду на активное и плодотворное сотрудничество.
Позднее Пушилин сообщил журналистам, что на данном этапе выстраивается дипломатическое взаимодействие между ДНР и КНДР. Информацию о признании также подтвердили в посольстве КНДР в Москве.