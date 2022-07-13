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КНДР признала независимость ДНР

КНДР признала независимость ДНР

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, президент Владимир Путин подписал соответствующие указы после внеочередного заседания Совбеза, в документах... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T17:10+0300

2022-07-13T17:10+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР, и назвал это "еще одной победой" дипломатии республики."Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", –написал Пушилин в Telegram-канале.Он добавил, что это решение "станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики", а партнерство увеличит географию торговли для предприятий."Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", – отметил Пушилин, выразив надежду на активное и плодотворное сотрудничество.Позднее Пушилин сообщил журналистам, что на данном этапе выстраивается дипломатическое взаимодействие между ДНР и КНДР. Информацию о признании также подтвердили в посольстве КНДР в Москве.

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