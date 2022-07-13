https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/kulturnye-svyazi-v-moskve-obsudili-sotrudnichestvo-zarubezhnykh-russkikh-teatrov-1040238277.html

Культурные мосты: в Москве оценили работу зарубежных русских театров

Культурные мосты: в Москве оценили работу зарубежных русских театров

На площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция по проекту "Постановки выпускников ГИТИСа и... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T18:33+0300

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В пресс-конференции приняли участие Заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств России и ректор школы МХАТ Игорь Золотовицкий, а также выпускники ГИТИСа, работающие режиссерами, хореографами, сценографами и художниками по свету.В режиме онлайн на связь вышли гендиректор РУСДРАМа имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба и Заслуженный деятель искусств Казахстана, директор государственного русского драматического театра имени Федора Достоевского Яков Горельников.Участники беседы подвели итоги работы выпускников театральных вузов в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера, находящегося в Абхазии, а также государственного русского драматического театра имени Достоевского в Казахстане.

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