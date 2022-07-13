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Минобороны России: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях
Минобороны России: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине, противник несет значительные потери на всех направлениях... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T12:45+0300
2022-07-13T12:45+0300
2022-07-13T13:38+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине, противник несет значительные потери на всех направлениях, заявило российское Минобороны в ежедневной сводке.На территории судостроительного завода в Николаеве высокоточными российскими ракетами уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка".Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации артдивизиона 59-й мотопехотной бригады на востоке Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.За минувшие сутки ВКС России уничтожили: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.Российские истребители сбили в воздухе три самолета воздушных сил Украины, еще один Су-25 сбит средствами ПВО России.Также ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников, перехватили пять баллистических ракет "Точка-У", сбили в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".
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россия, украина, донбасс, вооружения, министерство обороны рф, новости
СУХУМ, 13 июл – Sputnik.
Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине, противник несет значительные потери на всех направлениях, заявило
российское Минобороны в ежедневной сводке.
На территории судостроительного завода в Николаеве высокоточными российскими ракетами уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка".
Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации артдивизиона 59-й мотопехотной бригады на востоке Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
В Харьковской области ликвидирована группа диверсантов - пять боевиков были уничтожены на месте, еще 10 военнослужащих захвачены в плен.
За минувшие сутки ВКС России уничтожили: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.
Российские истребители сбили в воздухе три самолета воздушных сил Украины, еще один Су-25 сбит средствами ПВО России.
Также ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников, перехватили пять баллистических ракет "Точка-У", сбили в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".