https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/minoborony-rossii-vsu-nesut-znachitelnye-poteri-na-vsekh-napravleniyakh-1040229127.html

Минобороны России: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях

Минобороны России: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине, противник несет значительные потери на всех направлениях... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T12:45+0300

2022-07-13T12:45+0300

2022-07-13T13:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

вооружения

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0d/1040228870_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_66a2f5fb948600dfd9578082b9ab1fa9.jpg

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине, противник несет значительные потери на всех направлениях, заявило российское Минобороны в ежедневной сводке.На территории судостроительного завода в Николаеве высокоточными российскими ракетами уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка".Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации артдивизиона 59-й мотопехотной бригады на востоке Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.За минувшие сутки ВКС России уничтожили: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.Российские истребители сбили в воздухе три самолета воздушных сил Украины, еще один Су-25 сбит средствами ПВО России.Также ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников, перехватили пять баллистических ракет "Точка-У", сбили в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, донбасс, вооружения, министерство обороны рф, новости