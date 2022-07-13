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Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приступил к исполнению обязанностей

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приступил к исполнению обязанностей

В медиа-центре МИД Абхазии состоялась встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T16:55+0300

2022-07-13T16:55+0300

2022-07-13T17:27+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил министру иностранных дел Иналу Ардзинба копии верительных грамот, церемония прошла в медиацентре МИД Абхазии.Послы приступают к исполнению своих обязанностей только после того, как их верительные грамоты будут приняты в стране пребывания.Ардзинба поздравил Шургалина с назначением и отметил, что знает его как дипломата с большим опытом работы. Глава ведомства выразил надежду, на продолжение продуктивной работы в сфере национальной безопасности, укрепления социально-экономического развития Абхазии.Посол России отметил, что рад находиться в Абхазии и в лице коллег из МИД республики находит настоящих друзей и соратников."Мы очень ценим, особенно сейчас, в условиях обострения международной обстановки позицию Абхазии в отношении признания и специальной военной операции в целом. Мы ценим, как наши партнеры в МИД Абхазии и в республике в целом действуют в рамках согласованного механизма координации внешнеполитической деятельности. Хотелось бы надеяться, что союзнические отношения и стратегическое партнерство и впредь будут служить прочным фундаментом для развития двусторонних отношений", – добавил он.

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