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Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приступил к исполнению обязанностей
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приступил к исполнению обязанностей
В медиа-центре МИД Абхазии состоялась встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T16:55+0300
2022-07-13T16:55+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил министру иностранных дел Иналу Ардзинба копии верительных грамот, церемония прошла в медиацентре МИД Абхазии.Послы приступают к исполнению своих обязанностей только после того, как их верительные грамоты будут приняты в стране пребывания.Ардзинба поздравил Шургалина с назначением и отметил, что знает его как дипломата с большим опытом работы. Глава ведомства выразил надежду, на продолжение продуктивной работы в сфере национальной безопасности, укрепления социально-экономического развития Абхазии.Посол России отметил, что рад находиться в Абхазии и в лице коллег из МИД республики находит настоящих друзей и соратников."Мы очень ценим, особенно сейчас, в условиях обострения международной обстановки позицию Абхазии в отношении признания и специальной военной операции в целом. Мы ценим, как наши партнеры в МИД Абхазии и в республике в целом действуют в рамках согласованного механизма координации внешнеполитической деятельности. Хотелось бы надеяться, что союзнические отношения и стратегическое партнерство и впредь будут служить прочным фундаментом для развития двусторонних отношений", – добавил он.
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Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приступил к исполнению обязанностей
16:55 13.07.2022 (обновлено: 17:27 13.07.2022)
В медиа-центре МИД Абхазии состоялась встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил министру иностранных дел Иналу Ардзинба копии верительных грамот, церемония прошла в медиацентре МИД Абхазии.
Послы приступают к исполнению своих обязанностей только после того, как их верительные грамоты будут приняты в стране пребывания.
Ардзинба поздравил Шургалина с назначением и отметил, что знает его как дипломата с большим опытом работы. Глава ведомства выразил надежду, на продолжение продуктивной работы в сфере национальной безопасности, укрепления социально-экономического развития Абхазии.
"Вы знаете, что Абхазия признала суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик, мы поддерживаем и будем поддерживать специальную военную операцию. Видим, что операция выполняется эффективно. Мы развиваем отношения с республиками (ДНР и ЛНР - ред.), готовим соглашения", – сказал Ардзинба.
Посол России отметил, что рад находиться в Абхазии и в лице коллег из МИД республики находит настоящих друзей и соратников.
"Мы очень ценим, особенно сейчас, в условиях обострения международной обстановки позицию Абхазии в отношении признания и специальной военной операции в целом. Мы ценим, как наши партнеры в МИД Абхазии и в республике в целом действуют в рамках согласованного механизма координации внешнеполитической деятельности. Хотелось бы надеяться, что союзнические отношения и стратегическое партнерство и впредь будут служить прочным фундаментом для развития двусторонних отношений", – добавил он.