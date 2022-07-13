https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/posrednik-agrba-ob-osveschenii-trassy-sukhum-ochamchyra-i-remonte-osvescheniya-trassy-psou-sukhum--1040230269.html
Посредник: Агрба об освещении республиканской трассы Абхазии
Посредник: Агрба об освещении республиканской трассы Абхазии
О том, как реализуется проект освещения республиканской трассы Сухум-Очамчыра, и о капитальном ремонте осветительных приборов на дороге Псоу-Сухум в эфире... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T16:12+0300
2022-07-13T16:12+0300
2022-07-13T18:12+0300
радио
посредник
черноморэнерго
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
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Посредник: Агрба об освещения трассы Сухум-Очамчыра и капитальном ремонте Псоу-Сухум
Посредник: Агрба об освещения трассы Сухум-Очамчыра и капитальном ремонте Псоу-Сухум
Строительные работы по освещению республиканской дороги на участке Сухум-Очамчыра разбиты на два этапа, в первую очередь освещается самые аварийные участки, сказал Агрба в интервью радио Sputnik."Первый этап работ включен в Инвестпрограмму 2020-2022. Будет установлено 600 опор освещения, пять трансформаторных подстанций стоимостью 76 миллионов рублей. Генеральный подрядчик – "Черноморэнерго". На сегодняшний день все опоры установлены, ожидаем, что освещение первого этапа включат уже 15 июля. На втором этапе тоже будет установлено 600 опор, финансирование включено уже в новую Инвестпрограмму, реализовываться будет в 2023 году", – проинформировал Агрба.Начальник управление капитального строительства Абхазии Тимур Агрба подробно рассказал, какие материалы используются для строительства объекта, каково их качество и как долго прослужит объект.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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посредник, черноморэнерго, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио
Посредник: Агрба об освещении республиканской трассы Абхазии
16:12 13.07.2022 (обновлено: 18:12 13.07.2022)
О том, как реализуется проект освещения республиканской трассы Сухум-Очамчыра, и о капитальном ремонте осветительных приборов на дороге Псоу-Сухум в эфире радио Sputnik рассказал глава Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба.
Строительные работы по освещению республиканской дороги на участке Сухум-Очамчыра разбиты на два этапа, в первую очередь освещается самые аварийные участки, сказал Агрба в интервью радио Sputnik.
"Первый этап работ включен в Инвестпрограмму 2020-2022. Будет установлено 600 опор освещения, пять трансформаторных подстанций стоимостью 76 миллионов рублей. Генеральный подрядчик – "Черноморэнерго". На сегодняшний день все опоры установлены, ожидаем, что освещение первого этапа включат уже 15 июля. На втором этапе тоже будет установлено 600 опор, финансирование включено уже в новую Инвестпрограмму, реализовываться будет в 2023 году", – проинформировал Агрба.
Начальник управление капитального строительства Абхазии Тимур Агрба подробно рассказал, какие материалы используются для строительства объекта, каково их качество и как долго прослужит объект.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.