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Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе
Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе
Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 13:11 во вторник. 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T10:30+0300
2022-07-13T10:30+0300
2022-07-13T10:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате аварии на республиканской трассе у села Мыку, сообщает МЧС Абхазии.По данным ведомства, ДТП случилось 12 июля днем, столкнулись "Ауди" и "Тойота". Пострадавших доставили в больницу.
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авария, дтп, мчс абхазии, новости
Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе
10:30 13.07.2022 (обновлено: 10:45 13.07.2022)
Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 13:11 во вторник.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате аварии на республиканской трассе у села Мыку, сообщает МЧС Абхазии.
По данным ведомства, ДТП случилось 12 июля днем, столкнулись "Ауди" и "Тойота".
Пострадавших доставили в больницу.