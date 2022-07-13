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Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе

Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе

Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 13:11 во вторник. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате аварии на республиканской трассе у села Мыку, сообщает МЧС Абхазии.По данным ведомства, ДТП случилось 12 июля днем, столкнулись "Ауди" и "Тойота". Пострадавших доставили в больницу.

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авария, дтп, мчс абхазии, новости