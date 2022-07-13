https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/takie-obstoyatelstva-vrachi-argun-i-kacharava-o-postkovidnykh-oslozhneniyakh--1040210079.html
Такие обстоятельства: врачи Аргун и Качарава о постковидных осложнениях
Такие обстоятельства: врачи Аргун и Качарава о постковидных осложнениях
Как распознать постковидные последствия для организма, на что нужно обратить внимание и кто в группе риска, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали врачи Нана... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T12:06+0300
2022-07-13T12:06+0300
2022-07-13T12:06+0300
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Такие обстоятельства: врачи Аргун и Качарава о постковидных осложнениях
Такие обстоятельства: врачи Аргун и Качарава о постковидных осложнениях
В недавнем интервью главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сказала, что сегодня многие жители Абхазии борются с постковидными осложнениями. Коронавирус и его острая фаза позади, но шлейф от заболевания достаточно серьезный. О том, какие проблемы в связи с этим сегодня решают медики, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали врачи Сухумской городской клинической больницы – эндокринолог Нана Аргун и кардиолог Ирма Качарава. Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Такие обстоятельства: врачи Аргун и Качарава о постковидных осложнениях
Как распознать постковидные последствия для организма, на что нужно обратить внимание и кто в группе риска, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали врачи Нана Аргун и Ирма Качарава.
В недавнем интервью главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сказала, что сегодня многие жители Абхазии борются с постковидными осложнениями. Коронавирус и его острая фаза позади, но шлейф от заболевания достаточно серьезный. О том, какие проблемы в связи с этим сегодня решают медики, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали врачи Сухумской городской клинической больницы – эндокринолог Нана Аргун и кардиолог Ирма Качарава.
Подробности слушайте в аудиофайле.