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Вкус победы: АГУ vs “Алания”

Вкус победы: АГУ vs “Алания”

Сборная команда Абхазского государственного университета одержала победу над командой из Владикавказа "Алания" в матче чемпионата города Сочи 14 июля. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

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Чемпионат города Сочи, в котором принимают участие 16 команд, впервые состоялся на столичном стадионе "Динамо" 14 июля. Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2. Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба. В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения. Таким образом, команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы, поднялась до пятой.

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