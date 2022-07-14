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Вкус победы: АГУ vs “Алания”
Вкус победы: АГУ vs “Алания”
Сборная команда Абхазского государственного университета одержала победу над командой из Владикавказа "Алания" в матче чемпионата города Сочи 14 июля. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
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Чемпионат города Сочи, в котором принимают участие 16 команд, впервые состоялся на столичном стадионе "Динамо" 14 июля. Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2. Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба. В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения. Таким образом, команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы, поднялась до пятой.
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фото, фото , мультимедиа, футбол

Вкус победы: АГУ vs “Алания”

20:40 14.07.2022
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Сборная команда Абхазского государственного университета одержала победу над командой из Владикавказа "Алания" в матче чемпионата города Сочи 14 июля.
Чемпионат города Сочи, в котором принимают участие 16 команд, впервые состоялся на столичном стадионе "Динамо" 14 июля.
Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2. Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба.
В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения.
Таким образом, команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы, поднялась до пятой.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чемпионат города Сочи впервые состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.

Чемпионат города Сочи впервые состоялся на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чемпионат города Сочи впервые состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На поле встретились футболисты сборной АГУ и футбольного клуба "Алания".

На поле встретились футболисты сборной АГУ и футбольного клуба &quot;Алания&quot;. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На поле встретились футболисты сборной АГУ и футбольного клуба "Алания".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2.

Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба.

Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Энри Мукба был признан лучшим футболистом матча.

Энри Мукба был признан лучшим футболистом матча. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Энри Мукба был признан лучшим футболистом матча.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На трибунах царил дух соперничества и азарта.

На трибунах царил дух соперничества и азарта. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На трибунах царил дух соперничества и азарта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения.

В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены боролись за победу в честной и равной "схватке".

Спортсмены боролись за победу в честной и равной &quot;схватке&quot;. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены боролись за победу в честной и равной "схватке".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фотокорреспондент успел подловить один из победных голов абхазской сборной.

Фотокорреспондент успел подловить один из победных голов абхазской сборной. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фотокорреспондент успел подловить один из победных голов абхазской сборной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За победами старших тщательно следят и радуются юные футболисты.

За победами старших тщательно следят и радуются юные футболисты. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

За победами старших тщательно следят и радуются юные футболисты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы чемпионата, поднялась до пятой.

Команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы чемпионата, поднялась до пятой. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы чемпионата, поднялась до пятой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Чему фанаты и фанатки абхазского футбола очень рады.

Чему фанаты и фанатки абхазского футбола очень рады. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чему фанаты и фанатки абхазского футбола очень рады.

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