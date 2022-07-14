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Вкус победы: АГУ vs “Алания”
Вкус победы: АГУ vs “Алания”
Сборная команда Абхазского государственного университета одержала победу над командой из Владикавказа "Алания" в матче чемпионата города Сочи 14 июля. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T20:40+0300
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Чемпионат города Сочи, в котором принимают участие 16 команд, впервые состоялся на столичном стадионе "Динамо" 14 июля. Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2. Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба. В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения. Таким образом, команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы, поднялась до пятой.
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фото, фото , мультимедиа, футбол
Вкус победы: АГУ vs “Алания”
Сборная команда Абхазского государственного университета одержала победу над командой из Владикавказа "Алания" в матче чемпионата города Сочи 14 июля.
Чемпионат города Сочи, в котором принимают участие 16 команд, впервые состоялся на столичном стадионе "Динамо" 14 июля.
Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2. Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба.
В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения.
Таким образом, команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы, поднялась до пятой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чемпионат города Сочи впервые состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Чемпионат города Сочи впервые состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На поле встретились футболисты сборной АГУ и футбольного клуба "Алания".
На поле встретились футболисты сборной АГУ и футбольного клуба "Алания".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2.
Абхазские футболисты одержали победу со счетом 4:2.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба.
Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Энри Мукба был признан лучшим футболистом матча.
Энри Мукба был признан лучшим футболистом матча.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На трибунах царил дух соперничества и азарта.
На трибунах царил дух соперничества и азарта.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения.
В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр, на счету 8 побед, две ничьи и два поражения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спортсмены боролись за победу в честной и равной "схватке".
Спортсмены боролись за победу в честной и равной "схватке".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотокорреспондент успел подловить один из победных голов абхазской сборной.
Фотокорреспондент успел подловить один из победных голов абхазской сборной.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За победами старших тщательно следят и радуются юные футболисты.
За победами старших тщательно следят и радуются юные футболисты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы чемпионата, поднялась до пятой.
Команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы чемпионата, поднялась до пятой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чему фанаты и фанатки абхазского футбола очень рады.
Чему фанаты и фанатки абхазского футбола очень рады.