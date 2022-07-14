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Экспедиция в историю: в Абхазии снимут фильм о селе Псху
Экспедиция в историю: в Абхазии снимут фильм о селе Псху
В рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась экспедиция в село Псху и начались съемки документального фильма "14 дней" об оккупации села во время Великой... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T16:32+0300
2022-07-14T16:32+0300
2022-07-14T16:42+0300
пресс-центр
абхазия
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Фильм планируют показать осенью 2023 года. Участники экспедиции проехали по всем известным захоронениям, каждое из них получило свои GPS-координаты. Участница экспедиции, антрополог Татьяна Шведчикова добавила, что в планах создать единый ресурс, с помощью которого пользователи смогли бы получить информацию о захороненных в селе людях. Также, по словам представителя "Дома Москвы" в Сухуме Марии Сои, при поддержке организации на перевале Пыв и на окраине села Псху планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.
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Sputnik Абхазия
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абхазия, великая отечественная война, видео
Экспедиция в историю: в Абхазии снимут фильм о селе Псху
16:32 14.07.2022 (обновлено: 16:42 14.07.2022)
В рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась экспедиция в село Псху и начались съемки документального фильма "14 дней" об оккупации села во время Великой Отечественной войны.
Фильм планируют показать осенью 2023 года.
Участники экспедиции проехали по всем известным захоронениям, каждое из них получило свои GPS-координаты. Участница экспедиции, антрополог Татьяна Шведчикова добавила, что в планах создать единый ресурс, с помощью которого пользователи смогли бы получить информацию о захороненных в селе людях.
Также, по словам представителя "Дома Москвы" в Сухуме Марии Сои, при поддержке организации на перевале Пыв и на окраине села Псху планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.