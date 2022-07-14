https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ekspeditsiya-v-istoriyu-v-abkhazii-snimut-film-o-sele-pskhu-1040261284.html

Экспедиция в историю: в Абхазии снимут фильм о селе Псху

Экспедиция в историю: в Абхазии снимут фильм о селе Псху

В рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась экспедиция в село Псху и начались съемки документального фильма "14 дней" об оккупации села во время Великой... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T16:32+0300

2022-07-14T16:32+0300

2022-07-14T16:42+0300

пресс-центр

абхазия

великая отечественная война

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Фильм планируют показать осенью 2023 года. Участники экспедиции проехали по всем известным захоронениям, каждое из них получило свои GPS-координаты. Участница экспедиции, антрополог Татьяна Шведчикова добавила, что в планах создать единый ресурс, с помощью которого пользователи смогли бы получить информацию о захороненных в селе людях. Также, по словам представителя "Дома Москвы" в Сухуме Марии Сои, при поддержке организации на перевале Пыв и на окраине села Псху планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.

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