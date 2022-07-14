https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/glavnyy-chetverg-loboda-ob-arkhitekturnom-oblike-gagry--1040259688.html

Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры

Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры

Об архитектурном облике Гагры, о том, насколько город комфортен для отдыха и проживания, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор Гагры Диана... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры

Как в Гагре решается проблема хаотичной застройки, почему городу удается сохранить свое "лицо" и не повторить архитектуры Адлера, рассказала архитектор Диана Лобода. О том, что предполагает план развития города, в какую сторону Гагра должна развиваться, как решается проблема незаконных построек, насколько необходим градостроительный кодекс, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, аудио