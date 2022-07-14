https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/glavnyy-chetverg-loboda-ob-arkhitekturnom-oblike-gagry--1040259688.html
Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры
Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры
Об архитектурном облике Гагры, о том, насколько город комфортен для отдыха и проживания, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор Гагры Диана... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T15:31+0300
2022-07-14T15:31+0300
2022-07-14T16:22+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
гагра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0e/1040259520_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_c749951468161ee18ca76f8fb1134715.jpg
Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры
Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры
Как в Гагре решается проблема хаотичной застройки, почему городу удается сохранить свое "лицо" и не повторить архитектуры Адлера, рассказала архитектор Диана Лобода. О том, что предполагает план развития города, в какую сторону Гагра должна развиваться, как решается проблема незаконных построек, насколько необходим градостроительный кодекс, слушайте в аудиофайле.
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0e/1040259520_142:0:2093:1463_1920x0_80_0_0_81a1ce8c211f27e32e2fec7fb87ae45f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, аудио
Главный четверг: Лобода об архитектурном облике Гагры
15:31 14.07.2022 (обновлено: 16:22 14.07.2022)
Об архитектурном облике Гагры, о том, насколько город комфортен для отдыха и проживания, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор Гагры Диана Лобода.
Как в Гагре решается проблема хаотичной застройки, почему городу удается сохранить свое "лицо" и не повторить архитектуры Адлера, рассказала архитектор Диана Лобода.
О том, что предполагает план развития города, в какую сторону Гагра должна развиваться, как решается проблема незаконных построек, насколько необходим градостроительный кодекс, слушайте в аудиофайле
.