https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ozgan-obsudila-s-glavoy-minekonomrazvitiya-rossii-zapusk-aeroporta-sukhuma-1040242435.html

Озган обсудила с главой Минэкономразвития России запуск аэропорта Сухума

Озган обсудила с главой Минэкономразвития России запуск аэропорта Сухума

Вице-премьер, министр экономики Кристиной Озган в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Предварительная стоимость работ по реконструкции Сухумского аэропорта подсчитана, завершено предпроектное обследование объекта. Правительство Абхазии готовит необходимую нормативную документацию для осуществления авиасообщения и функционирования воздушной гавани, одновременно с этим идет работа над законами для улучшения инвестиционного климата.Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьера, министра экономики Абхазии Крситины Озган с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым и представителями Минтранса и Росавиации в Москве 13 июля."Запуск аэропорта и восстановление воздушного сообщения будет сопровождаться обновлением инженерных коммуникаций, подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры. Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни", — сказала Озган.Российская сторона заверила во всесторонней поддержке этого масштабного проекта.По словам замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача, на сегодня рассматриваются разные варианты работы авиакомпаний в Абхазии.На встречи в Минэкономразвития России обсудили и вопрос ценообразования на нефтепродукты, ввозимые в Абхазию.

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