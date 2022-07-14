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Озган обсудила с главой Минэкономразвития России запуск аэропорта Сухума
Озган обсудила с главой Минэкономразвития России запуск аэропорта Сухума
Вице-премьер, министр экономики Кристиной Озган в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T00:30+0300
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Предварительная стоимость работ по реконструкции Сухумского аэропорта подсчитана, завершено предпроектное обследование объекта. Правительство Абхазии готовит необходимую нормативную документацию для осуществления авиасообщения и функционирования воздушной гавани, одновременно с этим идет работа над законами для улучшения инвестиционного климата.Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьера, министра экономики Абхазии Крситины Озган с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым и представителями Минтранса и Росавиации в Москве 13 июля."Запуск аэропорта и восстановление воздушного сообщения будет сопровождаться обновлением инженерных коммуникаций, подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры. Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни", — сказала Озган.Российская сторона заверила во всесторонней поддержке этого масштабного проекта.По словам замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача, на сегодня рассматриваются разные варианты работы авиакомпаний в Абхазии.На встречи в Минэкономразвития России обсудили и вопрос ценообразования на нефтепродукты, ввозимые в Абхазию.
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Озган обсудила с главой Минэкономразвития России запуск аэропорта Сухума
00:30 14.07.2022 (обновлено: 00:34 14.07.2022)
Вице-премьер, министр экономики Кристиной Озган в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Предварительная стоимость работ по реконструкции Сухумского аэропорта подсчитана, завершено предпроектное обследование объекта. Правительство Абхазии готовит необходимую нормативную документацию для осуществления авиасообщения и функционирования воздушной гавани, одновременно с этим идет работа над законами для улучшения инвестиционного климата.
Об этом стало известно по итогам совещания
вице-премьера, министра экономики Абхазии Крситины Озган с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым и представителями Минтранса и Росавиации в Москве 13 июля.
"Запуск аэропорта и восстановление воздушного сообщения будет сопровождаться обновлением инженерных коммуникаций, подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры. Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни", — сказала Озган.
Российская сторона заверила во всесторонней поддержке этого масштабного проекта.
"Важность реализации проекта усиливается с учетом экономической ситуации и политической обстановки. Прямые перелеты из России в Абхазию повысят туристическую привлекательность региона, обеспечат дополнительные поступления в бюджет. Открытие аэропорта даст импульс социально социально-экономическому развитию как Сухума, так и Абхазии", — заявил Максим Решетников.
По словам замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача, на сегодня рассматриваются разные варианты работы авиакомпаний в Абхазии.
На встречи в Минэкономразвития России обсудили и вопрос ценообразования на нефтепродукты, ввозимые в Абхазию.