https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/perendzhiev-o-razoblachenii-ukrainy-na-sovbeze-oon-proryv-v-informatsionnom-prostranstve--1040245871.html

Перенджиев о разоблачении Украины на Совбезе ООН: прорыв в информационном пространстве

Перенджиев о разоблачении Украины на Совбезе ООН: прорыв в информационном пространстве

В понедельник, 11 июля, состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН по борьбе с нацизмом на Украине. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T10:36+0300

2022-07-14T10:36+0300

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Перенджиев о разоблачении Украины на Совбезе ООН: доказательства обстрелов и пыток Перенджиев о разоблачении Украины на Совбезе ООН: доказательства обстрелов и пыток

В понедельник, 11 июля, состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН по борьбе с нацизмом на Украине. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что аргументы, представленные Россией, в том числе видеоматериалы и фотоматериалы, обезоружили Запад.В беседе на радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Россия продемонстрировала материалы, которые прокуратура России и следственный комитет собирают с 2014 года.Он добавил, что такое разоблачение киевского режима – прорыв в информационном и идеологическом пространстве, который заставляет задуматься многих мировых лидеров о правильности шагов, предпринимаемых Россией.Подробнее об этом слушайте в аудиоматериале.

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