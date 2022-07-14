https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/perendzhiev-o-razoblachenii-ukrainy-na-sovbeze-oon-proryv-v-informatsionnom-prostranstve--1040245871.html
Перенджиев о разоблачении Украины на Совбезе ООН: прорыв в информационном пространстве
Перенджиев о разоблачении Украины на Совбезе ООН: прорыв в информационном пространстве
В понедельник, 11 июля, состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН по борьбе с нацизмом на Украине. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T10:36+0300
2022-07-14T10:36+0300
2022-07-14T11:11+0300
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Перенджиев о разоблачении Украины на Совбезе ООН: доказательства обстрелов и пыток
Перенджиев о разоблачении Украины на Совбезе ООН: доказательства обстрелов и пыток
В понедельник, 11 июля, состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН по борьбе с нацизмом на Украине. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что аргументы, представленные Россией, в том числе видеоматериалы и фотоматериалы, обезоружили Запад.В беседе на радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Россия продемонстрировала материалы, которые прокуратура России и следственный комитет собирают с 2014 года.Он добавил, что такое разоблачение киевского режима – прорыв в информационном и идеологическом пространстве, который заставляет задуматься многих мировых лидеров о правильности шагов, предпринимаемых Россией.Подробнее об этом слушайте в аудиоматериале.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, оон, аудио
В понедельник, 11 июля, состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН по борьбе с нацизмом на Украине. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что аргументы, представленные Россией, в том числе видеоматериалы и фотоматериалы, обезоружили Запад.
В беседе на радио Sputnik
доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Россия продемонстрировала материалы, которые прокуратура России и следственный комитет собирают с 2014 года.
"Это были обстрелы мирных жителей, пытки военнопленных, наличие фашистской литературы и демонстрация нацистской идеологии и нацистских действий представителями командирского состава и высокопоставленных военных Украины", – сказал политолог.
Он добавил, что такое разоблачение киевского режима – прорыв в информационном и идеологическом пространстве, который заставляет задуматься многих мировых лидеров о правильности шагов, предпринимаемых Россией.
Подробнее об этом слушайте в аудиоматериале.