https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/takie-obstoyatelstva-blabba-o-raskhodakh-na-soderzhanie-linii-osvescheniya-dorogi-sukhum-psou--1040232286.html
Такие обстоятельства: Блабба о расходах на содержание линии освещения дороги Сухум-Псоу
Такие обстоятельства: Блабба о расходах на содержание линии освещения дороги Сухум-Псоу
Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба в эфире радио Sputnik рассказал о том, как эксплуатируется линия освещения республиканской трассы... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T10:30+0300
2022-07-14T10:30+0300
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Такие обстоятельства: Блабба о расходах на содержание линии освещения дороги Сухум-Псоу
Такие обстоятельства: Блабба о расходах на содержание линии освещения дороги Сухум-Псоу
Линия освещения республиканской трассы от Псоу-Сухума была введена в эксплуатацию в 2014 году. По словам заместителя главного инженера "Черноморэнерго", объект нуждается в капитальном ремонте."Оценку состояния линии Сухум-Псоу проводили, она в неудовлетворительном состоянии. Необходимы ремонтные работы для реабилитации некоторых участков. Около 200 опор необходимо установить, а также нужно заменить практически все плафоны, а это 6 000 штук. Протяженность участка около 120 километров, по всему участку установлено 3 000 опор. Так как объект долгое время не находился на балансе, он своевременно не обслуживался", – проинформировал Блабба.Блабба рассказал о том, как происходит процесс возмещения ущерба от ДТП и кто несет ответственность за сбитые столбы. По словам представителя "Черноморэнерго" получить средства от нарушителя практически невозможно. Блабба также рассказал о сроках эксплуатации линии и какие факторы отрицательно влияют на длительность работы осветительных приборов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Блабба о расходах на содержание линии освещения дороги Сухум-Псоу
10:30 14.07.2022 (обновлено: 11:05 14.07.2022)
Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба в эфире радио Sputnik рассказал о том, как эксплуатируется линия освещения республиканской трассы Псоу-Сухум и каковы расходы на ее содержание.
Линия освещения республиканской трассы от Псоу-Сухума была введена в эксплуатацию в 2014 году. По словам заместителя главного инженера "Черноморэнерго", объект нуждается в капитальном ремонте.
"Оценку состояния линии Сухум-Псоу проводили, она в неудовлетворительном состоянии. Необходимы ремонтные работы для реабилитации некоторых участков. Около 200 опор необходимо установить, а также нужно заменить практически все плафоны, а это 6 000 штук. Протяженность участка около 120 километров, по всему участку установлено 3 000 опор. Так как объект долгое время не находился на балансе, он своевременно не обслуживался", – проинформировал Блабба.
Блабба рассказал о том, как происходит процесс возмещения ущерба от ДТП и кто несет ответственность за сбитые столбы. По словам представителя "Черноморэнерго" получить средства от нарушителя практически невозможно. Блабба также рассказал о сроках эксплуатации линии и какие факторы отрицательно влияют на длительность работы осветительных приборов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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