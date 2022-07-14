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Три человека пострадали в аварии в селе Меркула
Три человека пострадали в аварии в селе Меркула
Пассажиры машин уже доставлены в районную больницу. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T21:12+0300
2022-07-14T21:12+0300
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Три человека пострадали во время столкновения автомобилей Nissan Primera и "ВАЗ 2105" в селе Меркула Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 17:25.Сразу же на место происшествия направились пожарные, спасатели и машина скорой помощи ПСЧ Очамчыры. В итоге все пассажиры, пострадавшие во время аварии, были доставлены в районную больницу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, мчс абхазии, дтп, очамчырский район
Три человека пострадали в аварии в селе Меркула
Пассажиры машин уже доставлены в районную больницу.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Три человека пострадали во время столкновения автомобилей Nissan Primera и "ВАЗ 2105" в селе Меркула Очамчырского района, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 17:25.
Сразу же на место происшествия направились пожарные, спасатели и машина скорой помощи ПСЧ Очамчыры. В итоге все пассажиры, пострадавшие во время аварии, были доставлены в районную больницу.