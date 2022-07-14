https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/tri-cheloveka-postradali-v-avarii-v-sele-merkula-1040270223.html

Три человека пострадали в аварии в селе Меркула

Три человека пострадали в аварии в селе Меркула

Пассажиры машин уже доставлены в районную больницу. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T21:12+0300

2022-07-14T21:12+0300

2022-07-14T21:12+0300

в абхазии

новости

абхазия

мчс абхазии

дтп

очамчырский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/10/1032634070_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_85070e4cae9003d5ebf212842d5b7b0f.jpg

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Три человека пострадали во время столкновения автомобилей Nissan Primera и "ВАЗ 2105" в селе Меркула Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 17:25.Сразу же на место происшествия направились пожарные, спасатели и машина скорой помощи ПСЧ Очамчыры. В итоге все пассажиры, пострадавшие во время аварии, были доставлены в районную больницу.

абхазия

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, мчс абхазии, дтп, очамчырский район