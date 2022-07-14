https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/v-selakh-kodorskogo-uschelya-vveli-karantin-iz-za-afrikanskoy-chumy-sviney-1040242141.html

В селах Кодорского ущелья ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В селах Кодорского ущелья ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в высокогорных селах Гулрыпшского района и некоторых селах Очамчырского района во второй половине июня. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T00:15+0300

2022-07-14T00:15+0300

2022-07-14T00:17+0300

в абхазии

новости

кодорское ущелье

африканская чума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031458071_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_435bb0f5fca146b6f73c53dd0e6e0147.jpg

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В селах Кодорского ущелья Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение подписал в среду премьер-министр Александр Анкваб, оно опубликовано на сайте Кабмина.Государственной ветеринарной службе поручено принять все необходимые меры для ликвидации очагов заражения и предотвращения распространения болезни.Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в селах Кодорского ущелья в июне. По словам руководителя ветеринарной службы Абхазии Романа Джопуа, вирус не удается полностью искоренить, так как у него нет профилактики и средств лечения, а у свиней в Абхазии свободный выгул.

кодорское ущелье

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, кодорское ущелье, африканская чума