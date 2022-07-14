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https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/v-selakh-kodorskogo-uschelya-vveli-karantin-iz-za-afrikanskoy-chumy-sviney-1040242141.html
В селах Кодорского ущелья ввели карантин из-за африканской чумы свиней
В селах Кодорского ущелья ввели карантин из-за африканской чумы свиней
Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в высокогорных селах Гулрыпшского района и некоторых селах Очамчырского района во второй половине июня. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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кодорское ущелье
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В селах Кодорского ущелья Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение подписал в среду премьер-министр Александр Анкваб, оно опубликовано на сайте Кабмина.Государственной ветеринарной службе поручено принять все необходимые меры для ликвидации очагов заражения и предотвращения распространения болезни.Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в селах Кодорского ущелья в июне. По словам руководителя ветеринарной службы Абхазии Романа Джопуа, вирус не удается полностью искоренить, так как у него нет профилактики и средств лечения, а у свиней в Абхазии свободный выгул.
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новости, кодорское ущелье, африканская чума

В селах Кодорского ущелья ввели карантин из-за африканской чумы свиней

00:15 14.07.2022 (обновлено: 00:17 14.07.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКодорское ущелье
Кодорское ущелье - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в высокогорных селах Гулрыпшского района и некоторых селах Очамчырского района во второй половине июня.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В селах Кодорского ущелья Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение подписал в среду премьер-министр Александр Анкваб, оно опубликовано на сайте Кабмина.
Государственной ветеринарной службе поручено принять все необходимые меры для ликвидации очагов заражения и предотвращения распространения болезни.
Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в селах Кодорского ущелья в июне. По словам руководителя ветеринарной службы Абхазии Романа Джопуа, вирус не удается полностью искоренить, так как у него нет профилактики и средств лечения, а у свиней в Абхазии свободный выгул.
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