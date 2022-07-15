https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/afrikanskaya-chuma-sviney-chto-nuzhno-znat-1040280300.html

Африканская чума свиней: что нужно знать

Африканская чума свиней: что нужно знать

Особо опасную вирусную болезнь свиней зафиксировали в некоторых селах Абхазии во второй половине июня. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T13:10+0300

2022-07-15T13:10+0300

2022-07-15T13:14+0300

в абхазии

новости

африканская чума

инфографика

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040280926_0:0:1720:969_1920x0_80_0_0_014b868659b361f86879942c090f4e4f.png

Африканская чума свиней – заразная болезнь домашних, диких и декоративных свиней. Более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли из-за заражения вируса.У больных свиней температура тела повышается до 41-42°С. Пропадает аппетит, появляется кашель, рвота, парализуются задние конечности, появляются пятна. Как правило, болезнь заканчивается летально на 10-15 сутки после повышения температуры. Заразиться животные могут при контакте с инфицированными животными, с инфицированными пищевыми отходами, кормом, а также через клещей.Для человека эта болезнь не опасна.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, африканская чума, инфографика, мультимедиа, инфографика