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Африканская чума свиней: что нужно знать
Африканская чума свиней: что нужно знать
Особо опасную вирусную болезнь свиней зафиксировали в некоторых селах Абхазии во второй половине июня. 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T13:10+0300
2022-07-15T13:10+0300
2022-07-15T13:14+0300
в абхазии
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Африканская чума свиней – заразная болезнь домашних, диких и декоративных свиней. Более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли из-за заражения вируса.У больных свиней температура тела повышается до 41-42°С. Пропадает аппетит, появляется кашель, рвота, парализуются задние конечности, появляются пятна. Как правило, болезнь заканчивается летально на 10-15 сутки после повышения температуры. Заразиться животные могут при контакте с инфицированными животными, с инфицированными пищевыми отходами, кормом, а также через клещей.Для человека эта болезнь не опасна.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, африканская чума, инфографика, мультимедиа, инфографика
Африканская чума свиней: что нужно знать
13:10 15.07.2022 (обновлено: 13:14 15.07.2022)
Особо опасную вирусную болезнь свиней зафиксировали в некоторых селах Абхазии во второй половине июня.
Африканская чума свиней – заразная болезнь домашних, диких и декоративных свиней. Более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли
из-за заражения вируса.
У больных свиней температура тела повышается до 41-42°С. Пропадает аппетит, появляется кашель, рвота, парализуются задние конечности, появляются пятна. Как правило, болезнь заканчивается летально на 10-15 сутки после повышения температуры.
Заразиться животные могут при контакте с инфицированными животными, с инфицированными пищевыми отходами, кормом, а также через клещей.
Для человека эта болезнь не опасна.