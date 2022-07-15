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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Очередной саммит ШОС запланирован на сентябрь, он пройдет в Самарканде. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T08:45+0300

2022-07-15T08:45+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры по ее приему, заявил на пресс-конференции в пятницу генсек ШОС Чжан Мин."Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена", – сказал Чжан Мин.По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Белоруссии.Ранее и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в организацию, ее обращение направлено странам-членам ШОС, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему.ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. На сегодня в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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