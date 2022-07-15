https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/fotovystavka-pamyati-borisa-adleyba-otkrylas-v-abkhazii-1040288057.html

Фотовыставка памяти Бориса Адлейба состоялась в Абхазии

Фотовыставка памяти Бориса Адлейба состоялась в Абхазии

Фотоэкспозиция, посвященная памяти абхазского государственного и партийного деятеля Бориса Адлейба, организована при поддержке Минкультуры Абхазии. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T17:05+0300

2022-07-15T17:05+0300

2022-07-15T18:18+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка ко дню рождения первого секретаря Абхазского обкома Компартии Грузии Бориса Адлейба прошла в Центральном выставочном зале 15 июля.На выставке представили 53 фотографии из жизни политического деятеля различных периодов.Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что провести выставку планировали в 2021 году к 90-летию Адлейба, но событие пришлось перенести из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.Бывший премьер-министр Абхазии Вячеслав Цугба отметил, что заслуги и вклад Адлейба в развитие государства неоценимы.Сын Бориса Адлейба Астамур рассказал, что фотографии, представленные на выставке, были подобраны членами семьи и фотографом Ибрагимом Чкадуа."Эти фотографии очень важны для нас, они наиболее красочные, говорящие сами за себя – там и родители, и люди, с кем он работал, известные личности. Фактически этот человек своими поступками показал, что главное не место, а то, ради чего он туда пришел. Это может послужить хорошим уроком для нынешних руководителей. Нужно совершать поступки ради своей Родины", – добавил он.В рамках фотовыставки впервые была представлена книга о жизни Бориса Адлейба, которая была выпущена Абхазским госиздательством.Борис Адлейба – советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Абхазского обкома компартии Грузии.Адлейба родился в 1931 году в Сухуме. Окончил очамчырскую среднюю школу и Всесоюзный заочный юридический институт в Краснодаре.В разные годы Борис Адлейба работал секретарем РК ЛКСМ Грузии в Очамчыре, вторым секретарем Сухумского ГК КП Грузии, первым секретарем Очамчырского райкома КП Грузии, первым секретарем Ткуарчаслкого горкома партии, первым заместителем председателя Совета министров Абхазской АССР.С 1978 по 1989 годы Борис Адлейба занимал должность первого секретаря Абхазского обкома КП Грузии.Адлейба награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, почетными грамотами президиумов Верховных Советов Грузинской ССР и Абхазской АССР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210715/Borets-za-prava-abkhazov-pamyati-Borisa-Adleyba--1032845966.html

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абхазия, выставка, культура, центральный выставочный зал г. сухум, история, новости