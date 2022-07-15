Фролов об энергетической "Дорожной карте" Абхазии: нужно ставить больше счетчиков

"Если существуют две проблемы – изношенность и недостаток платежей, то начинать приходится с усиления платежной дисциплины. Этот процесс проходил и в Российской Федерации, когда после реформы энергетического рынка многие участники были обескуражены тем, что, оказывается, за электроэнергию надо платить. Ведь если они не платят, то все остальные участники рынка не могут платить. И, как я понимаю, в Абхазии, если сравнивать с Россией, очень низкие тарифы. Опыт показывает, что для усиления платежной дисциплины вам нужно ставить больше счетчиков, чтобы понимать, кто не платит конкретно. Чтобы ваши меры воздействия на неплательщиков были более точечными. А для того, чтобы счетчики ставились более охотно, нужно предлагать более выгодные условия для тех, у кого счетчики установлены. Это проходили многие страны", – сказал эксперт.