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Фролов об энергетической "Дорожной карте" Абхазии: нужно ставить больше счетчиков
Фролов об энергетической "Дорожной карте" Абхазии: нужно ставить больше счетчиков
8 июля на совещании с президентом страны, посвященном реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы, была... 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T12:46+0300
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Фролов об энергетической "Дорожной карте" Абхазии:
Фролов об энергетической "Дорожной карте" Абхазии:
8 июля на совещании с президентом страны, посвященном реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы, была представлена "дорожная карта" по доведению тарифов за электроэнергию до экономически обоснованных, увеличению оплаты за электричество, установке приборов учета, изменению законодательства в сфере энергетики и реконструкции электросетей Абхазии.По словам Кристины Озган, согласно плану реализации "дорожной карты", уже было принято постановление об изменении тарифов за потребление электричества в течение пяти лет до экономически обоснованных, была принята отраслевая программа о создании системы коммерческого учета электроэнергии на 2022-2026 годы, предложения по внесению изменений законодательства в сфере энергетики прошли все этапы согласования и были внесены в Администрацию президента, документ дорабатывается."Реализация "дорожной карты" – обязательное условие финансирования российской стороной мероприятий программы социально-экономического развития Абхазии", – подчеркнула Озган."Дорожную карту" по выходу Абхазии из энергокризиса в эфире радио Sputnik оценил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Установив счетчики, можно понимать, кто не платит, отметил Фролов. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Фролов об энергетической "Дорожной карте" Абхазии: нужно ставить больше счетчиков

12:46 15.07.2022 (обновлено: 12:53 15.07.2022)
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Фролов об энергетической "Дорожной карте" Абхазии:
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8 июля на совещании с президентом страны, посвященном реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы, была представлена "дорожная карта" по доведению тарифов за электроэнергию до экономически обоснованных, увеличению оплаты за электричество, установке приборов учета, изменению законодательства в сфере энергетики и реконструкции электросетей Абхазии.
По словам Кристины Озган, согласно плану реализации "дорожной карты", уже было принято постановление об изменении тарифов за потребление электричества в течение пяти лет до экономически обоснованных, была принята отраслевая программа о создании системы коммерческого учета электроэнергии на 2022-2026 годы, предложения по внесению изменений законодательства в сфере энергетики прошли все этапы согласования и были внесены в Администрацию президента, документ дорабатывается.
"Реализация "дорожной карты" – обязательное условие финансирования российской стороной мероприятий программы социально-экономического развития Абхазии", – подчеркнула Озган.
"Дорожную карту" по выходу Абхазии из энергокризиса в эфире радио Sputnik оценил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Если существуют две проблемы – изношенность и недостаток платежей, то начинать приходится с усиления платежной дисциплины. Этот процесс проходил и в Российской Федерации, когда после реформы энергетического рынка многие участники были обескуражены тем, что, оказывается, за электроэнергию надо платить. Ведь если они не платят, то все остальные участники рынка не могут платить. И, как я понимаю, в Абхазии, если сравнивать с Россией, очень низкие тарифы. Опыт показывает, что для усиления платежной дисциплины вам нужно ставить больше счетчиков, чтобы понимать, кто не платит конкретно. Чтобы ваши меры воздействия на неплательщиков были более точечными. А для того, чтобы счетчики ставились более охотно, нужно предлагать более выгодные условия для тех, у кого счетчики установлены. Это проходили многие страны", – сказал эксперт.

Установив счетчики, можно понимать, кто не платит, отметил Фролов.

Компетентные органы должны понимать, кто не платит. Но возникает вопрос: а кто сторожит сторожей? Кто контролирует контролирующие органы, чтобы они занимались своей непосредственной деятельностью и работали с теми неплательщиками, которых удастся выявить? Ведь может так случиться, что даже после того, как у всех будут счетчики, все будет понятно, прозрачно, по какой-то необъяснимой причине какие-нибудь уважаемые люди все равно продолжат не платить.

фролов - Sputnik Абхазия
Александр Фролов
заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
Подробности слушайте в аудиофайле.
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