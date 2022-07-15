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Освещение части трассы Сухум-Очамчыра завершено с опережением графика
Освещение части трассы Сухум-Очамчыра завершено с опережением графика
Проект по освещению республиканской трассы от Сухума до Очамчыры реализуется по российской Инвестпрограмме, сумма расходов на первом этапе составила 76... 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T14:45+0300
2022-07-15T14:45+0300
2022-07-15T15:45+0300
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Освещение на части республиканской трассы от Сухума до Очамчыры подключат 15 июля, рассказал начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба.Речь идет об участке трассы от Адзюбжи до Лабры, протяженностью 19 километров. Накануне вечером освещение там запустили в тестовом режиме, чтобы проверить работу приборов. По словам главы УКС, проблем не возникло. Агрба подчеркнул, что работы в рамках первого этапа проекта проводятся с опережением графика, так как их планировалось завершить в декабре 2022 года."Строительство освещения на участке республиканской дороги Сухум-Очамчыра разбито на два этапа. Первый этап включен в Инвестпрограмму 2020-2022 годов и предусматривает установку 600 опор освещения и пяти трансформаторных подстанций. Стоимость работ - 76 миллионов рублей", – отметил он.Агрба добавил, что вторым этапом предусмотрена установка еще 600 опор в 2023 году на участке трассы от Сухума до поста ГАИ в селе Адзюбжа и от поворота на чайный совхоз в селе Моква до Ткуарчалского поворота.Эта одна из причин, по которой обслуживание приборов освещения передадут в введение генерального подрядчика проекта – РУП "Черноморэнерго".Ранее в беседе с корреспондентом Sputnik замначальника УКС Демир Гамисония уточнял, что на первом этапе намеченных работ осветительные столбы появятся на 19 из 47 километров трассы.Второй этап включает в себя еще 28 километров пути. Затраты на эту часть работ пока не определены, так как они будут включены в следующую Инвестиционную программу.
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сухум, очамчыра, освещение, новости, дороги
Освещение части трассы Сухум-Очамчыра завершено с опережением графика
14:45 15.07.2022 (обновлено: 15:45 15.07.2022)
Проект по освещению республиканской трассы от Сухума до Очамчыры реализуется по российской Инвестпрограмме, сумма расходов на первом этапе составила 76 миллионов рублей.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Освещение на части республиканской трассы от Сухума до Очамчыры подключат 15 июля, рассказал начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба.
Речь идет об участке трассы от Адзюбжи до Лабры, протяженностью 19 километров. Накануне вечером освещение там запустили в тестовом режиме, чтобы проверить работу приборов. По словам главы УКС, проблем не возникло.
Агрба подчеркнул, что работы в рамках первого этапа проекта проводятся с опережением графика, так как их планировалось завершить в декабре 2022 года.
"Строительство освещения на участке республиканской дороги Сухум-Очамчыра разбито на два этапа. Первый этап включен в Инвестпрограмму 2020-2022 годов и предусматривает установку 600 опор освещения и пяти трансформаторных подстанций. Стоимость работ - 76 миллионов рублей", – отметил он.
Агрба добавил, что вторым этапом предусмотрена установка еще 600 опор в 2023 году на участке трассы от Сухума до поста ГАИ в селе Адзюбжа и от поворота на чайный совхоз в селе Моква до Ткуарчалского поворота.
В общей сложности на этом отрезке республиканской трассы появится 1200 опор, 2400 приборов освещения и десять трансформаторных подстанций. Начальник УКС также видит необходимость в дальнейшем обслуживании этой сети, для того чтобы не повторилась ситуация с освещением трассы от столицы до Псоу, где функционирующих приборов становится с каждым годом все меньше.
Эта одна из причин, по которой обслуживание приборов освещения передадут в введение генерального подрядчика проекта – РУП "Черноморэнерго".
"Мы рассчитываем на то, что линия достроится, и мы передадим ее на баланс "Черноморэнерго". Сгорит светильник – его заменят, собьют опору – ее тоже заменят. Кстати, объект еще не ввели в эксплуатацию и уже 12 опор были повреждены в результате ДТП. "Черноморэнерго" их заменило, но буквально каждую неделю какую-то опору сбивают", – сказал Агрба.
Ранее в беседе с корреспондентом Sputnik замначальника УКС Демир Гамисония уточнял, что на первом этапе намеченных работ осветительные столбы появятся на 19 из 47 километров трассы.
Второй этап включает в себя еще 28 километров пути. Затраты на эту часть работ пока не определены, так как они будут включены в следующую Инвестиционную программу.