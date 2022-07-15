Озган обсудила в Минэнерго России энергодефицит и цены на топливо в Абхазии
© Foto / Министерство экономики АбхазииВице-премьер Кристина Озган провела две рабочие встречи в Министерстве энергетики РФ
© Foto / Министерство экономики Абхазии
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в эти дни находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела в Миниэнерго России две рабочие встречи.
С заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком Озган обсудила текущие вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии, ее объемы и источники финансирования и сроки реализации.
На встрече также обсудили необходимые работы для подготовки к зимнему периоду: прогнозы потребления электроэнергии, объемы дефицита, который может возникнуть, и пути решения проблемы. Кроме того, стороны определяли схемы обеспечения возможности проведения ремонта на ВЛ "Ачгуара".
С первым заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным, курирующим вопросы нефтяного и газового комплексов, Озган обсудила блок вопросов, связанных с порядком ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии.
С заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком Озган обсудила текущие вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии, ее объемы и источники финансирования и сроки реализации.
На встрече также обсудили необходимые работы для подготовки к зимнему периоду: прогнозы потребления электроэнергии, объемы дефицита, который может возникнуть, и пути решения проблемы. Кроме того, стороны определяли схемы обеспечения возможности проведения ремонта на ВЛ "Ачгуара".
С первым заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным, курирующим вопросы нефтяного и газового комплексов, Озган обсудила блок вопросов, связанных с порядком ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии.
"Решения и расчеты, представленные абхазской стороной, коллеги из России зафиксировали как корректные. Обсудили механизмы, которые могут быть задействованы в решении данного вопроса и будут направлены на выравнивание цен на топливо в Абхазии с российскими", - говорится в релизе Минэка Абхазии.
Обсуждение тем продолжится в понедельник с участием других уполномоченных федеральных органов исполнительной власти России.