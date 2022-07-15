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Озган обсудила в Минэнерго России энергодефицит и цены на топливо в Абхазии

Озган обсудила в Минэнерго России энергодефицит и цены на топливо в Абхазии

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в эти дни находится с рабочей поездкой в Москве. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T20:05+0300

2022-07-15T20:05+0300

2022-07-15T20:05+0300

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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела в Миниэнерго России две рабочие встречи.С заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком Озган обсудила текущие вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии, ее объемы и источники финансирования и сроки реализации.На встрече также обсудили необходимые работы для подготовки к зимнему периоду: прогнозы потребления электроэнергии, объемы дефицита, который может возникнуть, и пути решения проблемы. Кроме того, стороны определяли схемы обеспечения возможности проведения ремонта на ВЛ "Ачгуара".С первым заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным, курирующим вопросы нефтяного и газового комплексов, Озган обсудила блок вопросов, связанных с порядком ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии. Обсуждение тем продолжится в понедельник с участием других уполномоченных федеральных органов исполнительной власти России.

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абхазия, россия, электроэнергетика, топливо, нефтепродукты, новости