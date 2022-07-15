Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/ozgan-obsudila-v-minenergo-rossii-energodefitsit-i-tseny-na-toplivo-v-abkhazii-1040295027.html
Озган обсудила в Минэнерго России энергодефицит и цены на топливо в Абхазии
Озган обсудила в Минэнерго России энергодефицит и цены на топливо в Абхазии
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в эти дни находится с рабочей поездкой в Москве. 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T20:05+0300
2022-07-15T20:05+0300
абхазия
россия
электроэнергетика
топливо
нефтепродукты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040292850_0:115:1232:808_1920x0_80_0_0_06ea1c806f2924011aa2c91fe17cabbe.jpg
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела в Миниэнерго России две рабочие встречи.С заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком Озган обсудила текущие вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии, ее объемы и источники финансирования и сроки реализации.На встрече также обсудили необходимые работы для подготовки к зимнему периоду: прогнозы потребления электроэнергии, объемы дефицита, который может возникнуть, и пути решения проблемы. Кроме того, стороны определяли схемы обеспечения возможности проведения ремонта на ВЛ "Ачгуара".С первым заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным, курирующим вопросы нефтяного и газового комплексов, Озган обсудила блок вопросов, связанных с порядком ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии. Обсуждение тем продолжится в понедельник с участием других уполномоченных федеральных органов исполнительной власти России.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040292850_0:0:1232:924_1920x0_80_0_0_bad4663b23d9b02d16a5fcd83191ab9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, россия, электроэнергетика, топливо, нефтепродукты, новости

Озган обсудила в Минэнерго России энергодефицит и цены на топливо в Абхазии

20:05 15.07.2022
© Foto / Министерство экономики АбхазииВице-премьер Кристина Озган провела две рабочие встречи в Министерстве энергетики РФ
Вице-премьер Кристина Озган провела две рабочие встречи в Министерстве энергетики РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2022
© Foto / Министерство экономики Абхазии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в эти дни находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела в Миниэнерго России две рабочие встречи.

С заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком Озган обсудила текущие вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии, ее объемы и источники финансирования и сроки реализации.

На встрече также обсудили необходимые работы для подготовки к зимнему периоду: прогнозы потребления электроэнергии, объемы дефицита, который может возникнуть, и пути решения проблемы. Кроме того, стороны определяли схемы обеспечения возможности проведения ремонта на ВЛ "Ачгуара".

С первым заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным, курирующим вопросы нефтяного и газового комплексов, Озган обсудила блок вопросов, связанных с порядком ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии.

"Решения и расчеты, представленные абхазской стороной, коллеги из России зафиксировали как корректные. Обсудили механизмы, которые могут быть задействованы в решении данного вопроса и будут направлены на выравнивание цен на топливо в Абхазии с российскими", - говорится в релизе Минэка Абхазии.

Обсуждение тем продолжится в понедельник с участием других уполномоченных федеральных органов исполнительной власти России.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0