https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/prodleno-ogranichenie-na-polety-v-11-aeroportov-yuga-i-tsentralnoy-rossii-1040275451.html
Продлено ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной России
Продлено ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной России
Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий российской спецоперации, так как аэродромы... 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T10:30+0300
2022-07-15T10:30+0300
2022-07-15T10:50+0300
в мире
аэропорты
росавиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039540378_0:63:3415:1984_1920x0_80_0_0_3cb44f478cb67610f1a469daf49fe29e.jpg
СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля", – говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039540378_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_c074a539b2162466bf53173b68bdf0fb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, аэропорты, росавиация, новости
Продлено ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной России
10:30 15.07.2022 (обновлено: 10:50 15.07.2022)
Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий российской спецоперации, так как аэродромы признаны небезопасными.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik.
Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает
Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля", – говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.