https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/prodleno-ogranichenie-na-polety-v-11-aeroportov-yuga-i-tsentralnoy-rossii-1040275451.html

Продлено ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной России

Продлено ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной России

Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий российской спецоперации, так как аэродромы... 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T10:30+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля", – говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, аэропорты, росавиация, новости