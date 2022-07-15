https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/putin-proizvel-perestanovki-v-rossiyskom-pravitelstve-1040287682.html
Путин произвел перестановки в российском правительстве
Путин произвел перестановки в российском правительстве
СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин произвел ряд перестановок в правительстве в пятницу, 15 июля. Так, указом главы государства министр... 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T15:28+0300
2022-07-15T15:28+0300
2022-07-15T15:54+0300
россия
правительство
владимир путин
новости
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин произвел ряд перестановок в правительстве в пятницу, 15 июля. Так, указом главы государства министр промышленности и торговли Денис Мантурова назначен на пост вице-премьера. Одновременно с этим российский президент освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил его гендиректором "Роскосмоса". Экс-глава госкорпорации Дмитрий Рогозин освобожден от должности.Еще одним указом Путин внес изменения в структуру российского правительства. Таким образом, действующих вице-премьеров снова 10: это Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.Все документы опубликованы на сайте Кремля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, правительство, владимир путин, новости
Путин произвел перестановки в российском правительстве
15:28 15.07.2022 (обновлено: 15:54 15.07.2022) СУХУМ, 15 июл – Sputnik.
Президент России Владимир Путин произвел ряд перестановок в правительстве в пятницу, 15 июля. Так, указом
главы государства министр промышленности и торговли Денис Мантурова назначен на пост вице-премьера.
Одновременно с этим российский президент освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил
его гендиректором "Роскосмоса". Экс-глава госкорпорации Дмитрий Рогозин освобожден
от должности.
Еще одним указом
Путин внес изменения в структуру российского правительства. Таким образом, действующих вице-премьеров снова 10: это Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.
Все документы опубликованы на сайте Кремля.