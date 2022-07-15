https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/takie-obstoyatelstva-pipiya-o-tranzitnykh-vozmozhnostyakh-abkhazii--1040280164.html

Такие обстоятельства: Пипия о транзитных возможностях Абхазии

Такие обстоятельства: Пипия о транзитных возможностях Абхазии

Президент Аслан Бжания на встрече с главой Башкортостана поднял тему транзитных возможностей Абхазии. Он подчеркнул, что в свете последних событий, в первую... 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T14:28+0300

2022-07-15T14:28+0300

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Такие обстоятельства: Пипия о транзитных возможностях Абхазии Такие обстоятельства: Пипия о транзитных возможностях Абхазии

Президент Аслан Бжания на встрече с главой Башкортостана поднял тему транзитных возможностей Абхазии. Он подчеркнул, что в свете последних событий, в первую очередь из-за политики санкций, обвяленных России со стороны Запада, территория республики может быть использована для реализации программы по параллельному импорту. О том, каковы эти возможности и просто ли их реализовать, в эфире радио Sputnik беседовали с общественным деятелем, президентом Фонда международного делового сотрудничества Вахтангом Пипия. Пипия отметил, что для Абхазии сложилась очень благоприятная ситуация в связи с таким видом деятельности, как параллельный импорт. "Законодательно у нас подготовлены все возможности для того, чтобы через Абхазию шел транзит не только в Россию, а во все страны бывшего Советского Союза. У нас очень хорошие портовые возможности и транзитные. О параллельном импорте мы сейчас заговорили потому, что в России сейчас введены возможности параллельного импорта", – сказал Пипия. Он напомнил, что параллельный импорт – это ввоз в государство товаров без согласия правообладателей товарного знака. Правовое регулирование данного вопроса неодинаково, во всех странах оно различается, отметил эксперт.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, торговля, экономика, башкортостан, аудио