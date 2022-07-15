https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/v-abkhazii-vyyavleno-13-novykh-sluchaev-koronavirusa-1040291891.html

В Абхазии выявили 13 случаев коронавируса с начала июля

В Абхазии выявили 13 случаев коронавируса с начала июля

Сдать анализ на коронавирус в Сухуме можно в баклаборатории или в инфекционной больнице, также в Республиканской больнице. В ближайшее время Минздрав планирует... 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T18:15+0300

2022-07-15T18:15+0300

2022-07-15T18:57+0300

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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В Абхазии выявлено 13 новых случаев коронавируса за две недели, одному пациенту понадобилась госпитализация в Гудаутскую ЦРБ, остальные на амбулаторном лечении, об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия.По ее словам, число заболевших может быть больше - жители Абхазии стали реже обращаться в пункты сдачи анализов.Сдать анализ на коронавирус в Сухуме можно в баклаборатории или в инфекционной больнице, также в Республиканской больнице. В ближайшее время Минздрав планирует увеличить пункты сбора биоматериала. По словам Арчелия, Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 30%, это значит, что в течение нескольких недель в Абхазии может начаться очередная вспышка заболевания.Главный терапевт добавила, что в последнее время в основном болеют "омикроном", который принято считать более легкой формой коронавируса. Но даже с ним некоторые пациенты попадали в реанимацию. Терапевт посоветовала соблюдать меры безопасности, а в случае заболевания незамедлительно обращаться к врачу.

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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19