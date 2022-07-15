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В Абхазии выявили 13 случаев коронавируса с начала июля
В Абхазии выявили 13 случаев коронавируса с начала июля
Сдать анализ на коронавирус в Сухуме можно в баклаборатории или в инфекционной больнице, также в Республиканской больнице. В ближайшее время Минздрав планирует... 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T18:15+0300
2022-07-15T18:15+0300
2022-07-15T18:57+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В Абхазии выявлено 13 новых случаев коронавируса за две недели, одному пациенту понадобилась госпитализация в Гудаутскую ЦРБ, остальные на амбулаторном лечении, об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия.По ее словам, число заболевших может быть больше - жители Абхазии стали реже обращаться в пункты сдачи анализов.Сдать анализ на коронавирус в Сухуме можно в баклаборатории или в инфекционной больнице, также в Республиканской больнице. В ближайшее время Минздрав планирует увеличить пункты сбора биоматериала. По словам Арчелия, Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 30%, это значит, что в течение нескольких недель в Абхазии может начаться очередная вспышка заболевания.Главный терапевт добавила, что в последнее время в основном болеют "омикроном", который принято считать более легкой формой коронавируса. Но даже с ним некоторые пациенты попадали в реанимацию. Терапевт посоветовала соблюдать меры безопасности, а в случае заболевания незамедлительно обращаться к врачу.
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии выявили 13 случаев коронавируса с начала июля
18:15 15.07.2022 (обновлено: 18:57 15.07.2022)
Сдать анализ на коронавирус в Сухуме можно в баклаборатории или в инфекционной больнице, также в Республиканской больнице. В ближайшее время Минздрав планирует увеличить пункты сбора биоматериала.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В Абхазии выявлено 13 новых случаев коронавируса за две недели, одному пациенту понадобилась госпитализация в Гудаутскую ЦРБ, остальные на амбулаторном лечении, об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия.
По ее словам, число заболевших может быть больше - жители Абхазии стали реже обращаться в пункты сдачи анализов.
"Наши граждане расслабились, надеясь на то, что ковида больше не будет, не носят маски даже при температуре, при этом они не изолируются, посещают общественные места. Многие просто не хотят сдавать анализы. Я не могу сказать, что это правильно. Все должны заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих людей", - подчеркнула врач.
Сдать анализ на коронавирус в Сухуме можно в баклаборатории или в инфекционной больнице, также в Республиканской больнице. В ближайшее время Минздрав планирует увеличить пункты сбора биоматериала. По словам Арчелия, Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 30%, это значит, что в течение нескольких недель в Абхазии может начаться очередная вспышка заболевания.
Главный терапевт добавила, что в последнее время в основном болеют "омикроном", который принято считать более легкой формой коронавируса. Но даже с ним некоторые пациенты попадали в реанимацию. Терапевт посоветовала соблюдать меры безопасности, а в случае заболевания незамедлительно обращаться к врачу.