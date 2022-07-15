https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/yubileynyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-proydet-v-abkhazii-v-avguste-1040287786.html

Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии в августе

Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии в августе

В этом году фестиваль народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава откроется в Сухуме в Государственный праздник - День признания независимости Абхазии. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T16:40+0300

2022-07-15T16:40+0300

2022-07-15T16:46+0300

в абхазии

новости

опера

абхазский драматический театр

пицундский орган

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии 26 и 28 августа, об этом сообщила оперная дива в своем Telegram.Вместе с примой на сцену выйдут дирижер Феликс Коробов, тенор Мигран Агаджанян, баритон Василий Ладюк, сопрано Вероника Джиоева, ведущими программы станут Юлиан Макаров и балерина Кристина Чкотуа.Запланировано два концерта – в Сухуме и в Пицунде: первый пройдет 26 августа в 20:00 в Абхазском государственном театре драмы имени С.Я. Чанба, а 28 августа в 20:30 фестиваль продолжится в Пицундском храме. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии. C 2014 года фестиваль расширил свои границы и проходил в Москве в Большом Зале Консерватории, на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц, Латвии, Великобритании, Италии, США.

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новости, опера, абхазский драматический театр, пицундский орган, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."