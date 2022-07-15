https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/yubileynyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-proydet-v-abkhazii-v-avguste-1040287786.html
Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии в августе
Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии в августе
В этом году фестиваль народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава откроется в Сухуме в Государственный праздник - День признания независимости Абхазии. 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T16:40+0300
2022-07-15T16:40+0300
2022-07-15T16:46+0300
в абхазии
новости
опера
абхазский драматический театр
пицундский орган
фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии 26 и 28 августа, об этом сообщила оперная дива в своем Telegram.Вместе с примой на сцену выйдут дирижер Феликс Коробов, тенор Мигран Агаджанян, баритон Василий Ладюк, сопрано Вероника Джиоева, ведущими программы станут Юлиан Макаров и балерина Кристина Чкотуа.Запланировано два концерта – в Сухуме и в Пицунде: первый пройдет 26 августа в 20:00 в Абхазском государственном театре драмы имени С.Я. Чанба, а 28 августа в 20:30 фестиваль продолжится в Пицундском храме. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии. C 2014 года фестиваль расширил свои границы и проходил в Москве в Большом Зале Консерватории, на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц, Латвии, Великобритании, Италии, США.
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новости, опера, абхазский драматический театр, пицундский орган, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии в августе
16:40 15.07.2022 (обновлено: 16:46 15.07.2022)
В этом году фестиваль народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава откроется в Сухуме в Государственный праздник - День признания независимости Абхазии.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik.
XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии 26 и 28 августа, об этом сообщила оперная дива в своем Telegram
.
"Друзья! В этом году моему фестивалю исполняется 20 лет, и я рада анонсировать два концерта в Сухуме и в Пицунде, где все и зарождалось! Я счастлива, что со мной на сцену выйдут мои любимые друзья и коллеги", – написала Хибла Герзмава.
Вместе с примой на сцену выйдут дирижер Феликс Коробов, тенор Мигран Агаджанян, баритон Василий Ладюк, сопрано Вероника Джиоева, ведущими программы станут Юлиан Макаров и балерина Кристина Чкотуа.
Запланировано два концерта – в Сухуме и в Пицунде: первый пройдет 26 августа в 20:00 в Абхазском государственном театре драмы имени С.Я. Чанба, а 28 августа в 20:30 фестиваль продолжится в Пицундском храме.
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии. C 2014 года фестиваль расширил свои границы и проходил в Москве в Большом Зале Консерватории, на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц, Латвии, Великобритании, Италии, США.