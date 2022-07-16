https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/boevoy-komandir-rasskazal-o-raznitse-v-voennoy-taktike-rossii-i-ukrainy-1040306744.html
Боевой командир рассказал о разнице в военной тактике России и Украины
Боевой командир рассказал о разнице в военной тактике России и Украины
Украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса, так как официальный Киев отдает приказ стоять до конца, несмотря на то, что... 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T18:32+0300
2022-07-16T18:32+0300
2022-07-16T19:54+0300
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Командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский в интервью "Sputnik на русском" выразил мнение, что война - это лишь способ решать политические задачи.Выбор тактики определен политическим и военным началом, и иногда, когда политика вмешивается в военное планирование, получается карикатурная комбинация. В этом случае даже попадание в мирные кварталы помогает достичь каких-то косвенных политически эффектов.А отступления от населенных пунктов и сдача в плен, добавил Ходаковский, негативно сказываются на имидже власти, что косвенно негативно сказывается на армии. Хотя это позволило бы сберечь многие жизни.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
Боевой командир рассказал о разнице в военной тактике России и Украины
18:32 16.07.2022 (обновлено: 19:54 16.07.2022)
Украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса, так как официальный Киев отдает приказ стоять до конца, несмотря на то, что это ведет к огромному количеству жертв.
Командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский в интервью "Sputnik на русском" выразил мнение, что война - это лишь способ решать политические задачи.
Выбор тактики определен политическим и военным началом, и иногда, когда политика вмешивается в военное планирование, получается карикатурная комбинация. В этом случае даже попадание в мирные кварталы помогает достичь каких-то косвенных политически эффектов.
А отступления от населенных пунктов и сдача в плен, добавил Ходаковский, негативно сказываются на имидже власти, что косвенно негативно сказывается на армии. Хотя это позволило бы сберечь многие жизни.