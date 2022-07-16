https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/ekonomist-rasskazal-o-nyuansakh-parallelnogo-importa-1040304878.html

Экономист рассказал о нюансах параллельного импорта

Экономист рассказал о нюансах параллельного импорта

Поставки продукции на рынок через посредников без уведомления оригинальных брендов грозят всплеском контрафакта по завышенным ценам, рассуждает о нюансах... 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T16:27+0300

2022-07-16T16:27+0300

2022-07-16T16:27+0300

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Экономист рассказал о нюансах параллельного импорта Экономист рассказал о нюансах параллельного импорта

Заложниками недобросовестных посредников при параллельном импорте могут оказаться и иностранные компании – владельцы брендов, и конечные потребители в России, до которых оригинальная продукция рискует не дойти. Это один из главных минусов параллельного импорта, рассуждает экономист."Иностранным компаниям выкручивают руки. Они прекрасно понимают, что воевать бессмысленно, потому что в США и вообще на Западе антимонопольные органы и организации могут испортить жизнь кому угодно. Что они делают – они договариваются с некоторыми компаниями, которые закупают все то, что хочется, и соответственно везут в Россию, как бы от своего имени. Когда их ловят, закрывается одна компания-однодневка, которая поставляет в Россию, открывается другая. По большому счету, на каждую дурость всегда находится ответ", - рассуждает Хазин.Что касается цен на поставляемые таким образом товары, "скорее всего, они будут продаваться примерно по тем же ценам, по которым продавались раньше", полагает Хазин. "Другое дело, что все эти кризисные явления, логистические, страховые и прочие, создают некие проблемы, поэтому цены, конечно, могут вырасти", - сказал он.Экономист также назвал главную проблему с созданием цепочки посредников для параллельного импорта."Когда вы создаете такие компании-однодневки, всегда имеются риски, связанные с тем, что сегодня эта однодневка продает то, что она купила у компании-производителя, а другая однодневка начинает продавать под тем же именем непонятно что. А если у нас внутри это производится, то зачем вообще выпускать эти однодневки", - рассуждает Хазин.Параллельный импорт – это ввоз подлинных товаров, но без согласия самого бренда. При обычной процедуре товар можно ввезти только по договоренности с компанией, у которой есть на него права.Компании, чтобы обезопасить себя от распространения подделок, часто продают свои изделия только в фирменных магазинах или на торговых площадках, с которыми у них есть договоры.

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