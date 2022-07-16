https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/kubok-po-basketbolu-3kh3-pamyati-sergeya-bagapsh-proydet-v-pitsunde-1040296400.html

Кубок по баскетболу 3х3 памяти Сергея Багапш пройдет в Пицунде

Кубок по баскетболу 3х3 памяти Сергея Багапш пройдет в Пицунде

Играть спортсмены будут стадионе в пансионате "Литфонд", который соответствует всем международным стандартам. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T09:00+0300

2022-07-16T09:00+0300

2022-07-16T09:00+0300

в абхазии

абхазия

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102851/34/1028513431_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ba16acdbaf7673d6e6b2d621a78903cd.jpg

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Турнир по баскетболу 3х3 памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш пройдет с 22 по 23 июля в Пицунде, сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Победители среди мужских команд отправятся на финал дивизиона "Лига Регион" в Тулу. Кроме того, победители и призеры будут награждены специальными призами.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, спорт