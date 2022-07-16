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Кубок по баскетболу 3х3 памяти Сергея Багапш пройдет в Пицунде
Кубок по баскетболу 3х3 памяти Сергея Багапш пройдет в Пицунде
Играть спортсмены будут стадионе в пансионате "Литфонд", который соответствует всем международным стандартам. 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T09:00+0300
2022-07-16T09:00+0300
2022-07-16T09:00+0300
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Турнир по баскетболу 3х3 памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш пройдет с 22 по 23 июля в Пицунде, сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Победители среди мужских команд отправятся на финал дивизиона "Лига Регион" в Тулу. Кроме того, победители и призеры будут награждены специальными призами.
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абхазия, спорт
Кубок по баскетболу 3х3 памяти Сергея Багапш пройдет в Пицунде
Играть спортсмены будут стадионе в пансионате "Литфонд", который соответствует всем международным стандартам.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik.
Турнир по баскетболу 3х3 памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш пройдет с 22 по 23 июля в Пицунде, сообщает
Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
Соревнования будут поделены на два этапа, в них примут участие детские и взрослые команды.
Победители среди мужских команд отправятся на финал дивизиона "Лига Регион" в Тулу. Кроме того, победители и призеры будут награждены специальными призами.