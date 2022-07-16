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"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
Что едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания. 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T10:43+0300
2022-07-16T10:43+0300
2022-07-16T11:37+0300
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"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Сколько дней человеческий организм может обходиться без еды и воды, что думают врачи о гуру-праноедах и в чем растения совершеннее людей - рассказывает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.2:10 – кто такие солнцееды4:30 – лечебное голодание – путь к праноедению?5:55 – новая мода – отказ от сна7:40 – целевая аудитория праноедов (и теорий заговора)9:50 – "Убить себя голодом довольно сложно"10:40 – почему праноедов трудно разоблачить12:20 – метаболизм во время голода13:17 – "неделю не есть – вообще ничего особенного"14:25 – 386 дней на воде и минус 125 кг17:30 – плохие рецепты изгнания "сущностей"20:50 – способность людей к фотосинтезуСлушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
10:43 16.07.2022 (обновлено: 11:37 16.07.2022)
Что едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания.
Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами.
Сколько дней человеческий организм может обходиться без еды и воды, что думают врачи о гуру-праноедах и в чем растения совершеннее людей - рассказывает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.
2:10 – кто такие солнцееды
4:30 – лечебное голодание – путь к праноедению?
5:55 – новая мода – отказ от сна
7:40 – целевая аудитория праноедов (и теорий заговора)
9:50 – "Убить себя голодом довольно сложно"
10:40 – почему праноедов трудно разоблачить
12:20 – метаболизм во время голода
13:17 – "неделю не есть – вообще ничего особенного"
14:25 – 386 дней на воде и минус 125 кг
17:30 – плохие рецепты изгнания "сущностей"
20:50 – способность людей к фотосинтезу