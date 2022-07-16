https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/pravda-tela-pranoedenie-mozhno-li-pitatsya-solntsem-1040246256.html

"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем

"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем

Что едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем "Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем

Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Сколько дней человеческий организм может обходиться без еды и воды, что думают врачи о гуру-праноедах и в чем растения совершеннее людей - рассказывает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.2:10 – кто такие солнцееды4:30 – лечебное голодание – путь к праноедению?5:55 – новая мода – отказ от сна7:40 – целевая аудитория праноедов (и теорий заговора)9:50 – "Убить себя голодом довольно сложно"10:40 – почему праноедов трудно разоблачить12:20 – метаболизм во время голода13:17 – "неделю не есть – вообще ничего особенного"14:25 – 386 дней на воде и минус 125 кг17:30 – плохие рецепты изгнания "сущностей"20:50 – способность людей к фотосинтезуСлушайте подкасты РИА Новости.

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