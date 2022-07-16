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Сухумские волнения 1989 года
Сухумские волнения 1989 года
В результате столкновения грузин и абхазов погибли 17 человек, 448 получили ранения. В забастовке принимали участие студенты грузинского сектора Абхазского... 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T16:10+0300
2022-07-16T16:10+0300
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В ночь с 15 на 16 июля 1989 года в Абхазии впервые произошло абхазо-грузинское столкновение на национальной почве. Причиной стычки послужило решение Верховного совета Грузии создать филиал Тбилисского госуниверситета в АГУ.Местное население почитало это ущемлением автономии. В результате в Сухуме и Очамчырском районе начались массовые забастовки. Волнения прекратились только после ввода подразделений внутренних войск СССР.Подробнее о событиях, а также комментарии очевидцев читайте в материале Sputnik Абхазия.
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мультимедиа, видео, абхазия, грузия, агу, видео
Сухумские волнения 1989 года
В результате столкновения грузин и абхазов погибли 17 человек, 448 получили ранения. В забастовке принимали участие студенты грузинского сектора Абхазского государственного университета.
В ночь с 15 на 16 июля 1989 года в Абхазии впервые произошло абхазо-грузинское столкновение на национальной почве.
Причиной стычки послужило решение Верховного совета Грузии создать филиал Тбилисского госуниверситета в АГУ.
Местное население почитало это ущемлением автономии. В результате в Сухуме и Очамчырском районе начались массовые забастовки. Волнения прекратились только после ввода подразделений внутренних войск СССР.
Подробнее о событиях, а также комментарии очевидцев читайте в материале Sputnik Абхазия.