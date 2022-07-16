https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/sukhumskie-volneniya-1989-goda-1040301301.html

Сухумские волнения 1989 года

Сухумские волнения 1989 года

В результате столкновения грузин и абхазов погибли 17 человек, 448 получили ранения. В забастовке принимали участие студенты грузинского сектора Абхазского... 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T16:10+0300

2022-07-16T16:10+0300

2022-07-16T16:10+0300

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В ночь с 15 на 16 июля 1989 года в Абхазии впервые произошло абхазо-грузинское столкновение на национальной почве. Причиной стычки послужило решение Верховного совета Грузии создать филиал Тбилисского госуниверситета в АГУ.Местное население почитало это ущемлением автономии. В результате в Сухуме и Очамчырском районе начались массовые забастовки. Волнения прекратились только после ввода подразделений внутренних войск СССР.Подробнее о событиях, а также комментарии очевидцев читайте в материале Sputnik Абхазия.

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