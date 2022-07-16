https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/trekh-leopardov-iz-sochinskogo-natsparka-vypustili-v-dikuyu-prirodu-1040308013.html

Трех леопардов из Сочинского нацпарка выпустили в дикую природу

Трех леопардов из Сочинского нацпарка выпустили в дикую природу

Самец леопарда Лео и две самки - Хоста и Лаура, родились в 2020 году, их выпустили в горах Северной Осетии. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T19:50+0300

2022-07-16T19:50+0300

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Трех переднеазиатских леопардов, родившихся в "Центре восстановления леопарда на Кавказе" в Сочинском нацпарке, выпустили в дикую природу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минприроды.К будущему месту жительства в горах Северной Осетии пятнистых хищников доставили в вертолете в специальных клетках.Ученые продолжат следить за животными с помощью ошейников со спутниковыми маячками, которые показывают не только местонахождения животного, но и его активность - отдыхает хищник или охотится. Эти данные очень важны для дальнейшей исследовательской работы.По словам главы Минприроды России Александра Козлова, выпуск леопардов - это результат титанической работы многих специалистов: ученых, ветеринаров, волонтеров. Он добавил, что для восстановления популяции переднеазиатских леопардов, необходимо как минимум 50 особей. "Центр восстановления леопарда на Кавказе" продолжит над этим работать.Центр был создан в 2007 году, в нем впервые в мире в условиях неволи специалистам удалось сформировать пару леопардов, которая дала потомство, и выпустить хищников в дикую природу. Первая троица леопардов была выпущена в 2016 году, еще трое в 2018 и еще четырех - в 2020.Один из леопардов по кличке Килли, выпущенный в 2016 году, в 2019 году попал в капкан в горах Абхазии. Килли попытался наброситься на охотника, который пришел проверить капкан, и был застрелен.Еще одна самка, Виктория, была поймана в селе Лыхны в ноябре 2017 года и возвращена в Россию. Через три недели после того как ее снова вернули в дикую природу, она была найдена мертвой в горах. Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171208/eto-viktoriya-istoriya-prezidentskogo-leoparda-i-abxazskix-krestyan-1022598923.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210908/Vnimanie-klykam-leopardu-Olimpii-iz-Sochinskogo-natsparka-vylechili-zuby-1033173619.html

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