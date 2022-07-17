https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/beregis-lyadova-kak-kompozitory-prevraschali-nazvaniya-not-v-svoy-shifr-1040246426.html

"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?

"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?

Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков. 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T11:47+0300

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"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"? "Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?

Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в XVI веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Комментируют музыковед, музыкальный критик Надежда Травина и проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения Дина Кирнарская.Слушайте подкасты РИА Новости.

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