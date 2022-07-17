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"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков. 17.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-17T11:47+0300
2022-07-17T11:47+0300
2022-07-17T11:47+0300
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"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в XVI веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Комментируют музыковед, музыкальный критик Надежда Травина и проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения Дина Кирнарская.Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков.
Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в XVI веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату?
Комментируют музыковед, музыкальный критик Надежда Травина и проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения Дина Кирнарская.