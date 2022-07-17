https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/dopolnitelnoe-vremya-trener-ob-otkrytii-basseyna-i-sportivnom-plavanii-v-abkhazii--1040225816.html
Дополнительное время: тренер об открытии бассейна и спортивном плавании в Абхазии
Дополнительное время: тренер об открытии бассейна и спортивном плавании в Абхазии
О перспективах развития спортивного плавания в Абхазии, о запуске олимпийского бассейна в Сухуме и о советах, как обращаться с ребенком в воде, в эфире радио... 17.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-17T14:10+0300
2022-07-17T14:10+0300
2022-07-17T14:10+0300
радио
дополнительное время
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Дополнительное время: Тренер об открытие бассейна и спортивном плавании в Абхазии
Дополнительное время: Тренер об открытие бассейна и спортивном плавании в Абхазии
В Сухуме открыли олимпийский бассейн. Он будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 21:00, воскресенье — выходной. Также будут исключительно женские дни посещения – среда и суббота.Тренер по плаванию Виктор Задорожный в беседе на радио назвал это событие очень радостным, однако его огорчает, что нет подогрева, в нем можно будет плавать только в теплое время года.Тренер рассказал, чем отличается обучение детей в бассейне от моря. Объяснил, почему тренироваться в новый объект перейдет только старшая группа.Задорожный рассказал, какие есть перспективы у спортсменов по плаванию в стране, о планах по проведению международных соревнований в Абхазии. "Желание возродить плавание в республике и воспитать чемпионов у нас есть", – отметил Виктор Задорожный в беседе на радио.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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дополнительное время, аудио
Дополнительное время: тренер об открытии бассейна и спортивном плавании в Абхазии
О перспективах развития спортивного плавания в Абхазии, о запуске олимпийского бассейна в Сухуме и о советах, как обращаться с ребенком в воде, в эфире радио Sputnik рассказал тренер по плаванию Виктор Задорожный.
В Сухуме открыли олимпийский бассейн. Он будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 21:00, воскресенье — выходной. Также будут исключительно женские дни посещения – среда и суббота.
Тренер по плаванию Виктор Задорожный в беседе на радио назвал это событие очень радостным, однако его огорчает, что нет подогрева, в нем можно будет плавать только в теплое время года.
Тренер рассказал, чем отличается обучение детей в бассейне от моря. Объяснил, почему тренироваться в новый объект перейдет только старшая группа.
Задорожный рассказал, какие есть перспективы у спортсменов по плаванию в стране, о планах по проведению международных соревнований в Абхазии.
"Желание возродить плавание в республике и воспитать чемпионов у нас есть", – отметил Виктор Задорожный в беседе на радио.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.