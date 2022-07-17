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Маркедонов рассказал об отношениях Грузии с Россией и ЕС
Маркедонов рассказал об отношениях Грузии с Россией и ЕС
Со стороны официальных украинских властей не раз звучали призывы об открытии Грузией так называемого "второго фронта" против России. 17.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-17T11:21+0300
2022-07-17T11:21+0300
2022-07-17T11:21+0300
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После саммита ЕС в Брюсселе еще две страны - Украина и Молдова, получили статус кандидатов в члены Евросоюза, а то время как Грузии в этом было отказано. Председатель правящей партии Грузии заявил, что страна не будет воевать с Россией, чтобы получить заветный статус.Ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов в интервью Sputnik отметил, что Грузия с точки зрения либерализации и реформ, по сравнению с Украиной, гораздо больше соответствует стандартам ЕС. Но попытки заставить ее вступить в прямое противостояние с Россией - это вмешательство во внутренние дела и в процесс принятия решений.Маркедонов добавил, что из уст главных политиков Грузии уже звучала прямая критика в адрес Европы, чего раньше не было. Тем не менее, по словам эксперта, критика в адрес ЕС еще не равна широкому шагу в сторону России - ведь если правительство на это пойдет, не затрагивая при этом ключевые моменты, такие как статус Абхазии и Южной Осетии, но это будет негативно воспринято оппозицией, которую, в свою очередь, будет "подпитывать" Запад.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео
Маркедонов рассказал об отношениях Грузии с Россией и ЕС
Со стороны официальных украинских властей не раз звучали призывы об открытии Грузией так называемого "второго фронта" против России.
После саммита ЕС в Брюсселе еще две страны - Украина и Молдова, получили статус кандидатов в члены Евросоюза, а то время как Грузии в этом было отказано. Председатель правящей партии Грузии заявил, что страна не будет воевать с Россией, чтобы получить заветный статус.
Ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов в интервью Sputnik отметил, что Грузия с точки зрения либерализации и реформ, по сравнению с Украиной, гораздо больше соответствует стандартам ЕС. Но попытки заставить ее вступить в прямое противостояние с Россией - это вмешательство во внутренние дела и в процесс принятия решений.
Маркедонов добавил, что из уст главных политиков Грузии уже звучала прямая критика в адрес Европы, чего раньше не было. Тем не менее, по словам эксперта, критика в адрес ЕС еще не равна широкому шагу в сторону России - ведь если правительство на это пойдет, не затрагивая при этом ключевые моменты, такие как статус Абхазии и Южной Осетии, но это будет негативно воспринято оппозицией, которую, в свою очередь, будет "подпитывать" Запад.