https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/nashel-ray-na-zemle-zachem-nemets-promenyal-germaniyu-na-abkhaziyu-1040322836.html

Нашел рай на земле: зачем немец променял Германию на Абхазию

Нашел рай на земле: зачем немец променял Германию на Абхазию

Виктор Петрович из поволжских немцев. В Россию его предки приехали из города Марбург по приглашению Екатерины II. Но после начала Великой Отечественной войны... 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T19:10+0300

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В 90-х, когда развалился Советский союз, Виктор Мюллер перебрался на историческую родину. Однако его всю жизнь манила Абхазия, которую он видел всего лишь однажды. И вот, после выхода на пенсию, Виктор Петрович осуществил свою мечту - вместе с женой переехал в село Бабушера.Адаптироваться в Абхазии Виктору Мюллеру было несложно. Проблем с переводом не было. Он в совершенстве обладает русским и учится говорить на абхазском. Единственная его проблема - получить абхазское гражданство, без которого он не может оформить купленную им квартиру.Несмотря на возраст, Виктор Петрович не сидит сложа руки. В своем селе он заменяет собой всех коммунальщиков. Он убирает подъезд, дворы, стадион и даже целый пляж. И все это Мюллер делает бесплатно.У Виктора Петровича две мечты. Первая - научиться летать на планере, “пока руки и ноги работают”. Вторая и самая главная - получить абхазское гражданство и дожить свой век в Абхазии.

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