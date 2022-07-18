https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/abkhaziya-voshla-v-top-5-napravleniy-dlya-plyazhnogo-otdykha-v-avguste-1040332607.html
Абхазия вошла в топ-5 направлений для пляжного отдыха в августе
Абхазия вошла в топ-5 направлений для пляжного отдыха в августе
Почти 95% всех проданных туров на начало августа приходится всего на пять стран, и только в двух из них самые дешевые туры на 10 ночей с перелетом и питанием... 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T12:44+0300
2022-07-18T12:44+0300
2022-07-18T13:03+0300
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Абхазия вошла в пятерку популярных морских направлений отдыха в августе у россиян, сообщает АТОР.Речь идет о пакетных турах на 10 ночей с перелетом, и в этом сегменте Турция сохраняет лидерство. А курорты Абхазии по-прежнему лидируют по ценовой доступности. Так, 10-дневный тур на двоих с перелетом и питанием в загородный отель можно купить минимально за 60,8 тысяч рублей. Следом расположились пляжи Калининграда (64,5 тыс. руб.) и Сочи (83,3 тыс. руб.) Турция, Египет, ОАЭ и другие страны дороже 100 тысяч рублей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отдых, отдых в абхазии, туризм, новости, море, пляжи
Абхазия вошла в топ-5 направлений для пляжного отдыха в августе
12:44 18.07.2022 (обновлено: 13:03 18.07.2022)
Почти 95% всех проданных туров на начало августа приходится всего на пять стран, и только в двух из них самые дешевые туры на 10 ночей с перелетом и питанием стоят менее 100 тысяч рублей.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik.
Абхазия вошла в пятерку популярных морских направлений отдыха в августе у россиян, сообщает АТОР
.
Речь идет о пакетных турах на 10 ночей с перелетом, и в этом сегменте Турция сохраняет лидерство.
А курорты Абхазии по-прежнему лидируют по ценовой доступности. Так, 10-дневный тур на двоих с перелетом и питанием в загородный отель можно купить минимально за 60,8 тысяч рублей.
Следом расположились пляжи Калининграда (64,5 тыс. руб.) и Сочи (83,3 тыс. руб.) Турция, Египет, ОАЭ и другие страны дороже 100 тысяч рублей.