https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/abkhaziya-voshla-v-top-5-napravleniy-dlya-plyazhnogo-otdykha-v-avguste-1040332607.html

Абхазия вошла в топ-5 направлений для пляжного отдыха в августе

Абхазия вошла в топ-5 направлений для пляжного отдыха в августе

Почти 95% всех проданных туров на начало августа приходится всего на пять стран, и только в двух из них самые дешевые туры на 10 ночей с перелетом и питанием... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T12:44+0300

2022-07-18T12:44+0300

2022-07-18T13:03+0300

отдых

отдых в абхазии

туризм

новости

море

пляжи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102794/42/1027944207_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_05952f808e1e93d60fcffbef98406669.jpg

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Абхазия вошла в пятерку популярных морских направлений отдыха в августе у россиян, сообщает АТОР.Речь идет о пакетных турах на 10 ночей с перелетом, и в этом сегменте Турция сохраняет лидерство. А курорты Абхазии по-прежнему лидируют по ценовой доступности. Так, 10-дневный тур на двоих с перелетом и питанием в загородный отель можно купить минимально за 60,8 тысяч рублей. Следом расположились пляжи Калининграда (64,5 тыс. руб.) и Сочи (83,3 тыс. руб.) Турция, Египет, ОАЭ и другие страны дороже 100 тысяч рублей.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых, отдых в абхазии, туризм, новости, море, пляжи