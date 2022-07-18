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Новый абхазский культурный центр открылся в Турции

Новый абхазский культурный центр открылся в Турции

Культурный центр объединяет два населенных пункта компактного проживания абхазо-абазинской диаспоры в провинции Малатья. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

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2022-07-18T18:22+0300

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Еще один абхазский культурный центр открылся в Турции, об этом в эфире радио Sputnik рассказал представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба.Культурный центр объединяет два населенных пункта компактного проживания абхазо-абазинской диаспоры в провинции Малатья. Аббревиатура нового общества абхазской культуры, созданного жителями деревень Буламур (Bulamur) и Чирдак (Çirdak) Йешильюртского района (Yeşilyurt), звучит как YELBUDAK. Председателем открывшегося центра назначен Мурат Юзгулец (Адлейба).По словам Авидзба, в мероприятии участвовали представители абхазо-абазинского народа, депутат Народного Собрания Абхазии Инар Гицба, президент Торгово-промышленной палаты республики Тамила Мерцхулава, а также представители турецкого Парламента."Я думаю, что эти общины сыграют важную роль в развитии абхазской культуры и языка. Самое главное - то, что народ очень довольный, они хотят иметь больше информации об Абхазии", - подчеркнул он.Абхазская делегация посетила и провинцию Езгат, где прошла торжественная церемония награждения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов медалями "Аиааиразы" ("За Победу" - прим.).Представитель Абхазии в Турции также добавил, что в ближайших планах открыть культурный центр в одном из крупных турецких городов - Измире.В Федерацию абхазских культурных центров в Турции на сегодня входят 23 дернека. Центры создаются для того, чтобы объединять представителей абхазо-абазинской диаспоры, сохранять этнокультурную идентичности, поддерживать связь с исторической родиной.

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