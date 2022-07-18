Новый абхазский культурный центр открылся в Турции
18:22 18.07.2022 (обновлено: 20:39 18.07.2022)
© Foto / Парламент Абхазии Абхазо-абазинский культурный центр открылся в турецком Йелбурдаке
© Foto / Парламент Абхазии
Культурный центр объединяет два населенных пункта компактного проживания абхазо-абазинской диаспоры в провинции Малатья.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Еще один абхазский культурный центр открылся в Турции, об этом в эфире радио Sputnik рассказал представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба.
Культурный центр объединяет два населенных пункта компактного проживания абхазо-абазинской диаспоры в провинции Малатья. Аббревиатура нового общества абхазской культуры, созданного жителями деревень Буламур (Bulamur) и Чирдак (Çirdak) Йешильюртского района (Yeşilyurt), звучит как YELBUDAK.
Председателем открывшегося центра назначен Мурат Юзгулец (Адлейба).
По словам Авидзба, в мероприятии участвовали представители абхазо-абазинского народа, депутат Народного Собрания Абхазии Инар Гицба, президент Торгово-промышленной палаты республики Тамила Мерцхулава, а также представители турецкого Парламента.
© Foto / Парламент Абхазии Абхазо-абазинский культурный центр открылся в турецком Йелбурдаке
Абхазо-абазинский культурный центр открылся в турецком Йелбурдаке
© Foto / Парламент Абхазии
"Я думаю, что эти общины сыграют важную роль в развитии абхазской культуры и языка. Самое главное - то, что народ очень довольный, они хотят иметь больше информации об Абхазии", - подчеркнул он.
Абхазская делегация посетила и провинцию Езгат, где прошла торжественная церемония награждения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов медалями "Аиааиразы" ("За Победу" - прим.).
"Посетили два села - Алакыта и Лоукыта. Там прекрасно говорят на абхазском языке, абсолютно не забыли свои традиции. Мы видели, как эти люди переживают за Абхазию, хотят увидеть свою родину. Обсудили, как представительство им может помочь, какие дальнейшие шаги будем предпринимать. Вся диаспора очень хочет, чтобы между Абхазией и Турцией была прямая дорога. Через Россию очень дорогие билеты. Они просят, чтобы открыли морской путь. Пока ничего не могу говорить по поводу перспектив открытия морского сообщения. Но работа ведется", - подчеркнул Авидзба.
Представитель Абхазии в Турции также добавил, что в ближайших планах открыть культурный центр в одном из крупных турецких городов - Измире.
В Федерацию абхазских культурных центров в Турции на сегодня входят 23 дернека. Центры создаются для того, чтобы объединять представителей абхазо-абазинской диаспоры, сохранять этнокультурную идентичности, поддерживать связь с исторической родиной.