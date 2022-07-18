https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/aslan-bzhaniya-sovershit-poezdki-po-rayonam-abkhazii-1040338016.html

Бжания совершит поездки по Абхазии

Бжания совершит поездки по Абхазии

Лидер Абхазии Аслан Бжания после недельного рабочего визита в Россию в понедельник, 18 июля, провел совещание с руководством Администрации президента и... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T16:33+0300

2022-07-18T16:33+0300

2022-07-18T16:41+0300

в абхазии

аслан бжания

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. На этой неделе президент Аслан Бжания объедет районы Абхазии, чтобы на местах ознакомиться с проделанной за первое полугодие 2022 года работой, сообщает пресс-служба главы государства. С отчетами перед президентом выступят главы районных администраций.Затем планируется большая пресс-конференция Бжания, на которой он, в частности, подведет итоги визитов в Татарстан и Башкортостан, ответит на вопросы о внешней и внутренней политике.

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аслан бжания, пресс-конференции, новости, политика