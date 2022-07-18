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Бжания совершит поездки по Абхазии
Бжания совершит поездки по Абхазии
Лидер Абхазии Аслан Бжания после недельного рабочего визита в Россию в понедельник, 18 июля, провел совещание с руководством Администрации президента и... 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T16:33+0300
2022-07-18T16:33+0300
2022-07-18T16:41+0300
в абхазии
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. На этой неделе президент Аслан Бжания объедет районы Абхазии, чтобы на местах ознакомиться с проделанной за первое полугодие 2022 года работой, сообщает пресс-служба главы государства. С отчетами перед президентом выступят главы районных администраций.Затем планируется большая пресс-конференция Бжания, на которой он, в частности, подведет итоги визитов в Татарстан и Башкортостан, ответит на вопросы о внешней и внутренней политике.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, пресс-конференции, новости, политика
Бжания совершит поездки по Абхазии
16:33 18.07.2022 (обновлено: 16:41 18.07.2022)
Лидер Абхазии Аслан Бжания после недельного рабочего визита в Россию в понедельник, 18 июля, провел совещание с руководством Администрации президента и начальниками управлений.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. На этой неделе президент Аслан Бжания объедет районы Абхазии, чтобы на местах ознакомиться с проделанной за первое полугодие 2022 года работой, сообщает пресс-служба главы государства.
С отчетами перед президентом выступят главы районных администраций.
Затем планируется большая пресс-конференция Бжания, на которой он, в частности, подведет итоги визитов в Татарстан и Башкортостан, ответит на вопросы о внешней и внутренней политике.