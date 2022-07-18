https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/avidzba-rasskazal-ob-otkrytii-abkhazskogo-kulturnogo-tsentra-yebudak-v-turtsii--1040339856.html

Авидзба рассказал об открытии абхазского культурного центра YELBUDAK в Турции

Авидзба рассказал об открытии абхазского культурного центра YELBUDAK в Турции

В Турции заработал абхазский культурный центр YELBUDAK, который объединил абхазские села Йешильюртского района провинции Малатья и входит в Федерацию абхазских... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T17:18+0300

2022-07-18T17:18+0300

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Ибрахим Авидзба Ибрахим Авидзба

В Турции заработал абхазский культурный центр YELBUDAK, который объединил абхазские села Йешильюртского района провинции Малатья и входит в Федерацию абхазских культурных центров в Турции. Председателем центра назначен Мурат Юзгулец (Адлейба).О том, какая работа ведется для объединения абхазской диаспоры, в эфире радио Sputnik рассказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба. В Федерацию абхазских культурных центров в Турции входят 23 дернека. Центры создаются для того, чтобы объединять представителей абхазо-абазинской диаспоры, сохранять этнокультурную идентичности, поддерживать связь с исторической родиной.

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