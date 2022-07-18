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Авидзба рассказал об открытии абхазского культурного центра YELBUDAK в Турции
Авидзба рассказал об открытии абхазского культурного центра YELBUDAK в Турции
В Турции заработал абхазский культурный центр YELBUDAK, который объединил абхазские села Йешильюртского района провинции Малатья и входит в Федерацию абхазских... 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T17:18+0300
2022-07-18T17:18+0300
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Ибрахим Авидзба
Ибрахим Авидзба
В Турции заработал абхазский культурный центр YELBUDAK, который объединил абхазские села Йешильюртского района провинции Малатья и входит в Федерацию абхазских культурных центров в Турции. Председателем центра назначен Мурат Юзгулец (Адлейба).О том, какая работа ведется для объединения абхазской диаспоры, в эфире радио Sputnik рассказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба. В Федерацию абхазских культурных центров в Турции входят 23 дернека. Центры создаются для того, чтобы объединять представителей абхазо-абазинской диаспоры, сохранять этнокультурную идентичности, поддерживать связь с исторической родиной.
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Авидзба рассказал об открытии абхазского культурного центра YELBUDAK в Турции
17:18 18.07.2022 (обновлено: 20:39 18.07.2022)
В Турции заработал абхазский культурный центр YELBUDAK, который объединил абхазские села Йешильюртского района провинции Малатья и входит в Федерацию абхазских культурных центров в Турции. Председателем центра назначен Мурат Юзгулец (Адлейба).
О том, какая работа ведется для объединения абхазской диаспоры, в эфире радио Sputnik рассказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба.
В Федерацию абхазских культурных центров в Турции входят 23 дернека. Центры создаются для того, чтобы объединять представителей абхазо-абазинской диаспоры, сохранять этнокультурную идентичности, поддерживать связь с исторической родиной.