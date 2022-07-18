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Более 20 тысяч тонн урожая кукурузы ожидают собрать в Абхазии

Более 20 тысяч тонн урожая кукурузы ожидают собрать в Абхазии

По данным Минсельхоза Абхазии, ожидаемые объемы урожая кукурузы в 2022 году незначительно превышают результаты прошлого года. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T16:11+0300

2022-07-18T16:11+0300

2022-07-18T16:26+0300

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В Абхазии ожидают собрать более 20 тысяч тонн урожая кукурузы, сообщил Sputnik начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства республики Беслан Папба.Он уточнил, что вспашка была произведена по всей стране на 9843 гектарах земли, посев – на 8473 гектарах.Папба добавил, что эти показатели незначительно превышают итоги 2021 года. При этом он подчеркнул важность увеличения объемов урожая кукурузы в Абхазии минимум в два раза для покрытия потребностей населения, что исключит необходимость в импорте кукурузы и кукурузной муки.Весна и лето 2022 года выдались дождливыми, но не критичными для кукурузы, отметил Папба. По его мнению, погода не должна повлиять на качество и объемы урожая, но есть смысл лечения этого злака специальными препаратами от грибковых заболеваний. Ежегодно Минсельхоз выделяет районным администрациям химикаты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/urozhay-kukuruzy-v-gudautskom-rayone-mozhet-prevysit-pokazateli-2021-goda-1040039826.html

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кукуруза, абхазия, новости, сельское хозяйство