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Более 20 тысяч тонн урожая кукурузы ожидают собрать в Абхазии
Более 20 тысяч тонн урожая кукурузы ожидают собрать в Абхазии
По данным Минсельхоза Абхазии, ожидаемые объемы урожая кукурузы в 2022 году незначительно превышают результаты прошлого года. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T16:11+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В Абхазии ожидают собрать более 20 тысяч тонн урожая кукурузы, сообщил Sputnik начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства республики Беслан Папба.Он уточнил, что вспашка была произведена по всей стране на 9843 гектарах земли, посев – на 8473 гектарах.Папба добавил, что эти показатели незначительно превышают итоги 2021 года. При этом он подчеркнул важность увеличения объемов урожая кукурузы в Абхазии минимум в два раза для покрытия потребностей населения, что исключит необходимость в импорте кукурузы и кукурузной муки.Весна и лето 2022 года выдались дождливыми, но не критичными для кукурузы, отметил Папба. По его мнению, погода не должна повлиять на качество и объемы урожая, но есть смысл лечения этого злака специальными препаратами от грибковых заболеваний. Ежегодно Минсельхоз выделяет районным администрациям химикаты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/urozhay-kukuruzy-v-gudautskom-rayone-mozhet-prevysit-pokazateli-2021-goda-1040039826.html
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кукуруза, абхазия, новости, сельское хозяйство

Более 20 тысяч тонн урожая кукурузы ожидают собрать в Абхазии

16:11 18.07.2022 (обновлено: 16:26 18.07.2022)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаАџьықәреи арашәара
Аџьықәреи арашәара - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2022
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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По данным Минсельхоза Абхазии, ожидаемые объемы урожая кукурузы в 2022 году незначительно превышают результаты прошлого года.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В Абхазии ожидают собрать более 20 тысяч тонн урожая кукурузы, сообщил Sputnik начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства республики Беслан Папба.
Он уточнил, что вспашка была произведена по всей стране на 9843 гектарах земли, посев – на 8473 гектарах.
Отведено под кукурузу

Район

Количество

Гагрский

168 гектаров

Гудаутский

2275 гектаров

Сухумский

100 гектаров

Гулрыпшский

800 гектаров

Очамчырский

2600 гектаров

Ткуарчалский

1200 гектаров

Галский

2700 гектаров

Папба добавил, что эти показатели незначительно превышают итоги 2021 года. При этом он подчеркнул важность увеличения объемов урожая кукурузы в Абхазии минимум в два раза для покрытия потребностей населения, что исключит необходимость в импорте кукурузы и кукурузной муки.
Весна и лето 2022 года выдались дождливыми, но не критичными для кукурузы, отметил Папба. По его мнению, погода не должна повлиять на качество и объемы урожая, но есть смысл лечения этого злака специальными препаратами от грибковых заболеваний. Ежегодно Минсельхоз выделяет районным администрациям химикаты.
Сбор урожая кукурузы - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2022
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