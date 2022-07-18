https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-19-iyulya-1040347775.html
Часть Сухума останется без воды во вторник 19 июля
Часть Сухума останется без воды во вторник 19 июля
Подача воды прекратится в 00:00 19 июля и возобновится в 18:00. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T20:31+0300
2022-07-18T20:31+0300
2022-07-18T20:31+0300
в абхазии
водоканал абхазии
черноморэнерго
сухум
абхазия
турбаза
синоп (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0a/1033010902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e53dbaf12034187c1f85d38b73c1fa41.jpg
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Несколько районов Сухума останется без подачи воды во вторник, 19 июля, сообщает столичный "Водоконал"."Водоконал" поясняет, что отключение воды связано с ремонтными работами на пересечении улиц Чехова-Ладария.
сухум
абхазия
синоп (провинция)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0a/1033010902_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_549432bce7125c279da6b6e30ced68a1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
водоканал абхазии, черноморэнерго, сухум, абхазия, турбаза, синоп (провинция)
Часть Сухума останется без воды во вторник 19 июля
Подача воды прекратится в 00:00 19 июля и возобновится в 18:00.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Несколько районов Сухума останется без подачи воды во вторник, 19 июля, сообщает столичный "Водоконал".
Ограничения затронут жителей Кодорского шоссе, Синопа, Турбазы, улиц Апсильской, Братьев Зантария, Чанба и села Дзыгута.
"Водоконал" поясняет, что отключение воды связано с ремонтными работами на пересечении улиц Чехова-Ладария.