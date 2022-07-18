Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-19-iyulya-1040347775.html
Часть Сухума останется без воды во вторник 19 июля
Часть Сухума останется без воды во вторник 19 июля
Подача воды прекратится в 00:00 19 июля и возобновится в 18:00. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T20:31+0300
2022-07-18T20:31+0300
в абхазии
водоканал абхазии
черноморэнерго
сухум
абхазия
турбаза
синоп (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0a/1033010902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e53dbaf12034187c1f85d38b73c1fa41.jpg
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Несколько районов Сухума останется без подачи воды во вторник, 19 июля, сообщает столичный "Водоконал"."Водоконал" поясняет, что отключение воды связано с ремонтными работами на пересечении улиц Чехова-Ладария.
сухум
абхазия
синоп (провинция)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0a/1033010902_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_549432bce7125c279da6b6e30ced68a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
водоканал абхазии, черноморэнерго, сухум, абхазия, турбаза, синоп (провинция)

Часть Сухума останется без воды во вторник 19 июля

20:31 18.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Водопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Подача воды прекратится в 00:00 19 июля и возобновится в 18:00.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Несколько районов Сухума останется без подачи воды во вторник, 19 июля, сообщает столичный "Водоконал".

Ограничения затронут жителей Кодорского шоссе, Синопа, Турбазы, улиц Апсильской, Братьев Зантария, Чанба и села Дзыгута.

"Водоконал" поясняет, что отключение воды связано с ремонтными работами на пересечении улиц Чехова-Ладария.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0