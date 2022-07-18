https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-19-iyulya-1040347775.html

Часть Сухума останется без воды во вторник 19 июля

Часть Сухума останется без воды во вторник 19 июля

Подача воды прекратится в 00:00 19 июля и возобновится в 18:00. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоканал абхазии

черноморэнерго

сухум

абхазия

турбаза

синоп (провинция)

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Несколько районов Сухума останется без подачи воды во вторник, 19 июля, сообщает столичный "Водоконал"."Водоконал" поясняет, что отключение воды связано с ремонтными работами на пересечении улиц Чехова-Ладария.

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водоканал абхазии, черноморэнерго, сухум, абхазия, турбаза, синоп (провинция)