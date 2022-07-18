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Подоляка о провале визита Байдена на Ближний Восток: США просто нечего предложить миру

Подоляка о провале визита Байдена на Ближний Восток: США просто нечего предложить миру

Журналист, политолог и блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале прокомментировал итоги турне президента США по Ближнему Востоку. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T11:41+0300

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Подоляка о провале визита Байдена на Ближний Восток: США просто нечего предложить миру Подоляка о провале визита Байдена на Ближний Восток: США просто нечего предложить миру

В своем Telegram-канале Юрий Подоляка отметил, что главной задачей визита было заставить страны региона резко нарастить поставки нефти и тем самым выбить главный козырь России в ее противостоянии с Западом. Но этого достигнуто не было. И это не случайно, считает Юрий Подоляка. США попросту нечего предложить миру, кроме продолжения практики его грабежа во все более ускоряющемся масштабе, уверен эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.

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